SEPARERES: Julie Brodtkorb og Thore Kristiansen sammen landsmøte for Høyre på Clarion Hotel Oslo Lufthavn i 2015 Foto: Fredrik Solstad

Julie Brodtkorb og Thore Kristiansen separeres

Publisert: 25.06.18 21:57

Etter fire år sammen velger Julie Brodtkorb (43) og ektemannen Thore Kristiansen (56) å gå hver til sitt.

Leder for Kringkastingsrådet og direktør for Maskinentreprenørenes Forening (MEF) Julie Brodtkorb og sivilingeniør og økonom Thore Kristiansen giftet seg i 2017, etter å ha vært forlovet i to år. Etter fire år sammen har de to valgt å gå hvert for sitt.

– Det er fryktelig, fryktelig trist, sier Thore Kristiansen til VG.

Det var Kristiansen som gikk ned på kne til den daværende statssekretær i skiløypen i 2015 , da de var sammen på påskeferie i Hafjell.

– Vi har vært sammen i fire år og jobbet hardt for å få forholdet til å fungere, men det har vi dessverre ikke fått til og vi har valgt å ta konsekvensene av det. Julie er en helt fantastisk kvinne som har nådd langt og jeg kommer til å forsette å heie på henne, bare ikke lenger som ektemann, men som en god venn, sier Kristiansen.

VG har vært i kontakt med Brodtkorb som ikke ønsker å kommentere saken.

Brodtkorb har tidligere vært gift med Tore Aksel Voldberg . Skilsmissen mellom de to ble omtalt som Norges dyreste .

Sommeren 2014 ble det kjent at Brodtkorb og tidligere forlagssjef William Nygaard gikk hver til sitt , etter å ha vært et par i om lag to år. I VG+ snakket hun ut om livet etter bruddet .