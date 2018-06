DØMT: Geir Selvik Malthe-Sørenssen erkjenner straffeskyld. Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

Tidligere journalist Geir Selvik Malthe-Sørenssen er dømt til tre års fengsel

Publisert: 18.06.18 12:50 Oppdatert: 18.06.18 13:06

Malthe-Sørenssen (53) er i Oslo tingrett dømt til tre års fengsel og må betale over syv millioner i erstatning.

Den tidligere journalisten, forfatteren og privatetterforskeren var tiltalt for grovt bedrageri på 6,7 millioner kroner og fire tilfeller av forfalskning av dokumenter.

Malthe-Sørenssen erkjente straffskyld på samtlige tiltalepunkter.

– Dette ser ut som en velskrevet dom med et fornuftig resultat, sier førstestatsadvokat i Økokrim Håvard Kampen til VG.

Dommen er et år mildere enn det aktor ba om.

– Jeg ba om fire år fengsel, men tingretten kom fram til at tre år var mer passende. Det er helt greit for meg, sier Kampen.

Malthe-Sørenssen er dømt til å betale drøyt 5,8 millioner kroner i erstatning til Rørosbanken, samt 1,7 millioner til sin stefar som han brukte identiteten til for å ta opp forbrukslån, skriver NTB.

Han er funnet skyldig i sju grove bedragerier og fire overtredelser av bestemmelser om dokumentfalsk.

Retten legger vekt på at bedrageriene er begått over et lengre tidsrom og at flere av dem er begått ved bruk av falske dokumenter. Flere bedragerier er videre begått overfor tiltaltes nærstående og innebærer grove tillitsbrudd mot disse. Tiltaltes handlinger har dessuten hatt alvorlige konsekvenser, heter det i dommen.

53-åringen har forklart seg på en slik måte at saken ikke egnet seg som tilståelsessak. Malthe-Sørenssen fikk derfor ikke tilståelsesrabatt for dette, men han fikk rabatt for å ha erkjent straffskyld for samtlige av tiltaltepunkter.

VG avslører Treholt-bløffen: I fem år beskyldte han myndigheten for juks. Nå avsløres Geir Selvik Malthe-Sørenssen selv for juks.

I 2013 skal 53-åringen ved minst to anledninger forledet Arne Treholts advokat gjennom flere år, Harald Stabell , til å låne ham opptil 500.000 kroner til medisinsk behandling. I tiltalen sto det blant annet at han fortalte Stabell at han hadde kreft og svulst i hodet som måtte behandler i utlandet, men at han i virkeligheten ikke hadde en slik diagnose og ingen behandling i utlandet var planlagt eller gjennomført.

Malthe-Sørenssen var også tiltalt for å forledet et nært familiemedlem for til sammen 600.000 kroner. Også til familiemedlemmet skal han ha oppgitt den oppdiktede kreftdiagnosen som grunn til at han trengte pengene.

Påtalemyndigheten mente også Malthe-Sørenssen forledet ansatte med falske dokumenter i Rørosbanken ved to anledninger i 2015. Dette resulterte i at han fikk to lån på henholdsvis fire millioner og 800.000 kroner, ifølge tiltalen.

En av lønnsslippene som han la frem for Rørosbanken, kom fra Nord Media. Dette er et enkeltmannsforetak som står registrert på navnet til den svenske bruktbilselgeren Thor Nord.

Bruktbilselgeren er mannen som spilte etterretningsagent overfor advokat Harald Stabell og spiondømte Arne Treholt. Den store Treholt-bløffen ble avslørt av VG vinteren 2016.

Ifølge tiltalen har Malthe-Sørenssen også forledet et familiemedlem til å låne ham nettbanktilgang og bank-ID. Ifølge tiltalen brukte han det til å ta opp forbrukslån på flere hundre tusen.

I tiltalen står det også at han skal ha forfalsket dokumenter og signaturer for å få tilgang på penger. Blant annet skal han ha forfalsket sin tidligere ektefelles underskrift flere ganger.

Malthe-Sørenssen er også tiltalt for å ha lurt kona med falske e-poster, der han har lagt frem falsk dokumentasjon på hvordan han betalte ned lånet på deres felles bolig. Pengene ble aldri betalt.

Han var også tiltalt for å ha lurt sin egen advokat, Jonny Sveen. I 2015 skal han ved to anledninger lagt fram falsk fullmakt overfor sin advokat.