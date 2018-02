TILBAKE: Trond Giske er ifølge stortingspresident Olemic Thommesen tilbake i Stortinget onsdag. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Trond Giske tilbake på Stortinget

Publisert: 07.02.18 10:41

Trond Giske har igjen tatt sete i stortingssalen, opplyser stortingspresident Olemic Thommesen.

Arbeiderpartiets tidligere nestleder Trond Giske har vært sykemeldt siden desember som følge av varselsakene mot ham .

Onsdag er han tilbake i stortingssalen.

Det er stortingspresident Olemic Thommesen som opplyser om dette i Stortinget.

– Representanten Giske, som har vært permittert, har igjen tatt sete, sa han da han innledet stortingsmøtet.

Kan få utbytting

Da den muntlige spørretimen ble rullet i gang onsdag, var imidlertid ikke Giske på plass. Når han igjen viser seg i Stortinget, vil det være en under en uke siden det ble kjent at Giskes samboer Haddy Njie i en e-post tok et voldsomt oppgjør med Ap-leder Jonas Gahr Støre .

NTB skriver at den tidligere nestlederen ikke står oppført i Stortingets adgangssystem og at det ikke er kjent om han vil være fysisk til stede.

Aftenposten skriver onsdag at de får opplyst fra Stortingets administrasjon at han nå er friskmeldt.

Det kan være mulig at Giske får utbytting. Det innebærer at styrkeforholdet mellom partiene opprettholdes ved at representanter med motsatt politisk syn uteblir fra votering samtidig.

Tilbake til helgen

På lørdag skal han gjøre sin første partiopptreden etter sykemeldingen, når han åpner årsmøtet til lokallaget i Folkets Hus på Gjølme i Sør-Trøndelag.

Siden midten av desember har Arbeiderpartiet fått inn flere enn 20 varsler om upassende oppførsel, flere av dem mot den tidligere nestlederen.

Det er i fem varsler partiet har konkludert med at han har brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering. Giske selv bestrider tre av varslene .