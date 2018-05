TRIPPEL: Marit Bjørgen vant tre gull i Sotsji for fire år siden. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Vinn OL-gull du også!

Publisert: 09.02.18 12:51

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-02-09T11:51:52Z

Nå kan det bli dobbelt så stor sjanse for deg å vinne gull. Hver gang Norge vinner OL-gull, deler vi ut en ekstra gullbarre til en VG-leser.

Nå kan det bli dobbelt så stor sjanse for deg å vinne gull. Hver gang Norge vinner OL-gull, deler vi ut en ekstra gullbarre til en VG-leser .

– Vi vil gjerne feire OL med leserne våre, sier Audun Solberg, direktør for avissalg i VG.

Hver gang en norsk utøver får gullmedalje i Pyeongchang trekker vi ut en ekstra vinner av en gull-barre i VG. Sist vinter-OL, i Sotsji i Russland, fikk Norge elleve gull. I år tror ekspertene at det blir enda flere.

– Hyggelig overraskelse

Det var pensjonisten Grethe Terland fra Moss, som ble den første vinneren av gullbarrer til 10 000 kroner i «Finn gull i VG», i desember i fjor.

Hun kjøpte VG for å lese VG Helg, der fikk hun også koden som gjorde at hun vant konkurransen.

– Det var en hyggelig overraskelse, sa pensjonisten da hun fikk overrakt skrinet med de ti gullbarrene.

Ved innsending av koden i papiravisen kan man vinne gullbarrer til 1000 kroner hele uken, og en ekstra vinner blir trukket ved gull i OL.

Tradisjonelt verdisymbol

På lørdager kan du vinne gull til 10 000 kroner. Alle som har deltatt i uken er med på trekningen i helgen og med i trekningen av en Suzuki Ignis 4x4 Hybrid i gull.

Direktør i Mestergull, Greger Hansen, har vært del av prosessen med å designe og produsere gullbarrene som vinnerne mottar.

– Grunnen til at vi støpte dem som gullbarrer kom som resultat av at vi ønsket noe som kunne passe til alle aldre og kjønn. Det er et tradisjonelt verdisymbol, forklarer Hansen. Gullbarrene kan veksles inn i alle varer og tjenester fra Mestergull.

PS! Koden 9.februar 2018 er 697.