Byrådet i Oslo vil utvide ølsalget på helligdager

Publisert: 10.02.18 10:28

I Oslo vil byrådet gjøre det mulig å kjøpe øl i butikkene helt fram til klokken 18 på flere helligdager.

I dag er det kun mulig å kjøpe øl fram til klokken 15 på påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften, men nå vil byrådet utvide salgstiden til klokken 18 disse dagene, melder NRK.

Det skal imidlertid fortsatt ikke være lov for utesteder å skjenke alkohol før klokken 12 på helligdager, 1. mai og 17. mai.

Da statsminister Erna Solberg (H) la fram regjeringsplattformen på Jeløya 14. januar ble det klart at den nye regjeringen ønsker at alkoholsalget utvides til klokken 21 på hverdager og lørdager. Partiene vil også endre alkoholloven slik at åpningstidene i Vinmonopolets lokale butikker kan følge kommunalt fastsatte salgstider for alkohol.

I regjeringsplattformen gjør Høyre, Frp og Venstre det også klart at det skal bli enklere å drive søndagsåpne butikker.

Men, ønsket utvidet ølsalg falt ikke i god jord hos KrF og partileder Knut Arild Hareide

– Vi vil ikke støtte utvidet salgstid for alkohol. I dag har jeg vært på ski, og jeg tror at de aller fleste heller vil bruke søndagen til slike aktiviteter fremfor shopping, fastslo Hareide overfor VG .