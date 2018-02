VENTER BRÅK: Kommunalminister Monica Mæland skal følge opp arbeidet med regionreformen - og hvilke oppgaver de nye fylkene skal få. Foto: Solberg, Trond

Fylkene skal få mer makt - regjeringen regner med bråk

Publisert: 01.02.18 13:12

Kommunalminister Monica Mæland (H) sier rett ut at det blir bråk i tiden som kommer, når det skal avgjøres hvordan Norges fylker skal se ut.

«Arrogant», «grunnløst» og «mot befolkningens vilje» er bare noe av salvene som fyres av mot regjeringen fra kjente kultur- og idrettspersoner i Finnmark . At Finnmark og Troms skal bli ett fylke har ikke vakt rent lite misnøye.

Og nå kommer debatten om hva de nye og større fylkene faktisk skal gjøre. Et ekspertutvalg foreslår å legge ned fem direktorater, flytte 4760 ansatte og 24 milliarder kroner .

Da kommunalministeren fikk det forslaget på bordet tenkte hun: «Wow». Hun legger ikke skjul på at dette kommer til å bli vanskelig.

– Regner du med at det blir mye bråk av dette?

– Ja, svarer Mæland kontant.

– Hvor radikalt synes du dette forslaget er?

– Jeg tror mange vil si at dette er ganske radikalt, det er ganske omfattende. Det er gjort et grundig og stort arbeid og jeg synes de har turt å komme med modige anbefalinger, sier Mæland til VG.

– Handler om folk

Ekspertutvalget foreslår å legge ned de statlige institusjonene Bufdir, IMDi, Kompetanse Norge, Statped, Distriktssenteret og Siva. Det vil si at fylkene vil få ansvar for blant annet barnevernsinstitusjoner og bosetting av flyktninger.

Totalt vil de flytte ansvaret for hele 4760 ansatte til fylkene. Mæland skjønner at disse ansatte nå blir bekymret for jobbene sine.

Da hun torsdag mottok rapporten understreket hun at «mye blir veldig vanskelig».

– Hva skal de ansatte som berøres tenke?

– Dette handler ikke bare om oppgaver og kalde og kjølige spørsmål, dette handler om mennesker. Vi gjennomgår nå historiske endringer i kommune- og fylkes-Norge, sier Mæland til VG.

– Jeg forstår at folk er urolige, men jeg er opptatt av å si at vi skal ha gode og grundige prosesser hvor alle skal bli hørt, sier hun.

Direktør Libe Rieber-Mohn i IMDi (integrerings- og mangfoldsdirektoratet) minner om at hennes direktorat har frarådet regjeringen en slik omlegging.

– Vi har også gitt våre vurderinger til ekspertutvalget underveis. Vi frarådet da overføring av IMDis oppgaver. Det er i dag et godt samarbeid mellom stat og kommunene. For IMDi er hensynet til brukerne viktig: Vi må sikre rask bosetting av flyktninger og at flest mulig kommer i jobb, skriver Rieber-Mohn i en epost til VG.

Et skred av Ap-reaksjoner

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark, synes statsråd Mæland var for negativ i sine første uttalelser til forslaget.

– Jeg er skuffet over at hun brukte ordet «vanskelig» til stadighet. Dette er jo en reform som regjeringen vil ha. Og såpass tilførsel av oppgaver, måtte hun vente seg, sier Vassvik til VG.

Det inntrykket er hun ikke alene om.

– Jeg ser at statsråden melder at dette blir vanskelig. Det synes jeg er et skuffende signal allerede på den dagen vi mottar rapporten, sier Ap´s kommunalpolitiske talsmann Eirik Sivertsen.

Regjeringen skal nå se på forslaget for ekspertutvalget - og bestemme hva de vil gå for. Fylkesordfører Ola Haabet (Ap) i Østfold, synes også Mæland virker i overkant bekymret for forslaget.

– Det er nok ikke optimalt at regjeringen skiftet statsråd midt oppe i denne prosessen. Mitt inntrykk var at tidligere kommunalminister Jan Tore Sanner (H) hadde et godt eierskap til denne prosessen, sier Haabet.

Finnmark vil ha desentralisert fiske

Haabet, som har lang erfaring både som ordfører i Fredrikstad og fylkesordfører, er spesielt glad for at utvalget vil at de nye fylkeskommunene skal spille en mer aktiv rolle innen samfunns- og næringsutvikling.

– Tidligere har vi lenge opplevd at vi har manglet virkemidler. Nå får vi disse verktøyene, sier han og peker spesielt på at Innovasjon Norge skal desentraliseres til fylkene.

Fylkesordføreren i Finnmark kunne på eget fremtidsfylkes vegne ha ønsket seg mer fiskeriforvaltning og et desentralisert Fiskeridirektorat.

– Men i det store og hele er jeg fornøyd med at flere tjenester, som for eksempel BUF-etat kommer nærmere folket i dette forslaget. Mye av dette er dessuten allerede desentralisert, slik at eksisterende miljøer ikke trenger å bli brutt opp, men i praksis får ny arbeidsgiver, sier Vassvik til VG.

Kritiserer tidsbruken

Ap mener regjeringen må legge frem et forslag for Stortinget allerede til våren. Men kommunalministeren påpeker at det er omfattende forslag de nå har fått.

– Da vil dette ta tid, dere vil ikke få lagt frem et helhetlig forslag for Stortinget til våren?

– Nei. Jeg håper å få omtalt noe av dette i kommuneproposisjonen i mai. Men vi har ikke mer enn tiden og veien hvis oppgaver faktisk skal flyttes til 2020.

Også overbygnings-organet Kompetanse Norge foreslås nedlagt og overført til fylkeskommunene i forslaget fra Hagen-utvalget.

– Jeg har vært intervjuet av dette ekspertutvalget og gitt uttrykk for at det framover tvert imot er behov for sterkere nasjonale føringer og samordning av kompetansepolitikken, sier direktør Gina Lund i Kompetanse Norge.

Hun tror på en fortsatt nasjonal samordning for å sikre like muligheter over hele landet.