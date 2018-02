SLUTTET: Tidligere direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tor Ingebrigtsen sluttet i jobben sin februar 2018. Foto: Mortensen, Terje

Dagens Medisin: Sykehusdirektør truet styreleder

Publisert: 07.02.18 20:51

Tidligere direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tor Ingebrigtsen sa opp stillingen denne uken. Nå hevdes det at han sto bak truslene mot Helse Nords styreleder Marianne Telle.

Det bekrefter flere anonyme kilder overfor Dagens Medisin . Også Avisa Nordland skriver onsdag at de har kilder som bekrefter dette.

Truslene skal ha kommet under et styremøte om PCI-saken i Helse Nord 13. desember i fjor. Der skal Telle ha blitt truet med gjengjeldelse dersom hun ikke stemte «rett», skriver nettstedet.

Hverken Ingebrigtsen eller Telle har ønsket å kommentere saken overfor Dagens Medisin.

– Jeg vil ikke kommentere påstander fra anonyme kilder, sier Ingebrigtsen.

Den omstridte PCI-saken handler om utføring av utblokking av tette blodårer, noe som kun Universitetssykehuset i Tromsø utfører i dag. I desember gikk imidlertid styret i Helse-Nord inn for å opprette et lignende tilbud i Bodø også.

Under møtet den 13 desember sa Telle at hun vurderte å anmelde truslene, men hun konkluderte til slutt med å håndtere hendelsen utenfor rettsapparatet.

Telle ga en kort forklaring på hva truslene gikk ut på i en pressemelding som hun sendte ut 4 januar. I pressemeldingen skriver også Telle at vedkommende har innrømmet truslene.

«Budskapet var at dersom styret i Helse Nord RHF ikke gikk for en innstilling i henhold til definerte interesser, ville det gi alvorlige konsekvenser, og jeg ville bli utsatt for personlige sanksjoner», heter det i pressemeldingen.

Tirsdag denne uken sa Tor Ingebrigtsen opp stillingen som direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge etter snart elleve år som sjef.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Ingebrigtsen og Telle onsdag kveld.

Nestleder i styret i Helse Nord, Inger Lise Strøm, sier til VG at hun ikke ønsker å kommentere saken.