Minst én tatt av snøskred i Lofoten

Minst en person måtte reddes ut etter å ha blitt tatt av snøskred i Olderfjorden i Vågan.

Publisert: 20.03.19 15:35 Oppdatert: 20.03.19 15:57







Det melder Hovedredningssentralen på Twitter. Bakkemannskaper, luftambulanse og redningshelikopter er på vei.

– Det skal være totalt fire personer involvert, hvor to skal være tatt. Samtlige skal nå være gjort rede for, men skadeomfanget på de to som skal være tatt er så langt ukjent, sier Thor Eirik Torkildsen i Hovedredningssentralen til VG.

Han forteller at følget på fire var på skitur, og at han på nåværende tidspunkt ikke har oversikt over skredets størrelse.

– De er utenlandske, så det er litt språkproblemer. Omstendighetene er derfor litt uklare, sier Torkildsen.

Like før klokken 16 sier Lars Nedrevåg i Hovedredningssentralen til VG at de fire nå blir fraktet ut av skredområdet.

– Det er fortsatt uklart om en eller to ble tatt i skredet, men vi fikk melding om at én måtte reddes ut. Han skal være i relativt god form, men skadeomfanget er ukjent.

VG har vært i kontakt med politiets operasjonssentral, som viser til Hovedredningssentralen.

Varslingstjenesten Varsom.no advarer om stor snøskredfare i Lofoten onsdag. Det er nysnø og kraftig vind kombinert med vedvarende svake lag som kortvarig fører til stor skredfare når været står på. Folk bes om å unngå alt skredterreng.