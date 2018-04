Kalvig skal lede det statlige investeringsfondet Fornybar

– Jeg ser virkelig fram til å starte på denne spennende og utfordrende jobben, sier Siri M. Kalvig som torsdag ble ansatt som daglig leder i det nye investeringsfondet Fornybar AS. Her fotografert under et møte om skrive- og lesevansker i 2014.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix