Tina ble drept i 2000: Kripos mener det kan være mulig å løse saken

STAVANGER (VG) Tina Jørgensen (20) kom aldri hjem fra bytur en septembernatt for snart 18 år siden. Nå vil Kripos ha ny jakt etter svar på hva som skjedde 20-åringen.

Det kommer frem i rapporten fra Seksjon for alvorlige, uoppklarte saker i Kripos, som anbefaler politiet å iverksette videre etterforskning av den 18 år gamle drapssaken.

– Hva som skjedde fra hun forsvant og til hun ble funnet, er et mysterie for politiet. Vi har gjenopptatt etterforskningen i 2013 og 2015 uten å klare å oppklare saken, sier politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt under en pressekonferanse i Stavanger torsdag.

Han opplyser nå at han vil sette ned en egen etterforskningsgruppe som ikke har jobbet med Tina-saken tidligere.

Anbefalingen fra Kripos om å gjenoppta etterforskningen av saken, kom etter at politimesteren i oktober 2016 anmodet Cold case-enheten om bistand til å gjennomgå den uoppklarte drapssaken etter henleggelsen i 2015.

De har nå gjennomgått hele materialet i saken på ny. Det har ingen gjort siden henleggelsen av saken i 2002.

– Resultatet av arbeidet vårt, er at vi anbefaler videre etterforskning, men i et begrenset omfang. Vi mener altså at det kan være mulig å løse saken, men vil samtidig understreke og advare mot at forventningene skrus opp, sier sjef for Cold case-gruppa, Espen Erdal.

Forsvant sporløst

24. september 2000 hadde 20 år gamle Tina Jørgensen vært på byen i oljebyen Stavanger . I 01.30-tiden denne natten ble hun observert ved en Burger King-restaurant i sentrum mens hun var på vei hjem.

Deretter forsvant den lyshårede jenta sporløst.

– Det kan tyde på at politiets hovedhypotese i starten var at Tina hadde forsvunnet av fri vilje, eller tatt sitt eget liv. Men jeg vil understreke at de også undersøkte om hun kunne vært utsatt for en kriminell handling, sier politioverbetjent Ingrid Tveit i Cold case-gruppa.

En måned senere ble Tina derimot ved en tilfeldighet funnet i en dreneringskum ved Bore kirke. Politiet slo raskt fast at Tina Jørgensen ble drept med stump vold.

Hva som har skjedd før hun ble lagt i kummen, er fortsatt, 18 år senere, et mysterium for politiet. Det har gjennom disse årene blitt gjort 2000 avhør i saken og det har kommet inn 17.000 tips til politiet.

Tveit i Cold case-gruppa presiserer at de har mottatt informasjon som de anbefaler skal følges opp av Sør-Vest politidistrikt, men understreker også at det vil være vanskelig å gjøre nye kriminaltekniske undersøkelser, blant annet på grunn av sakens alder og mye av bevismaterialet ble kastet i årene etter at saken ble henlagt.

– Å iverksette etterforskning mer enn 17 år etter drapet, reiser nye problemstillinger. Det kan påføre uskyldig og uforholdsmessig belastning, blant annet ved at det oppstår rykter, sier hun.

Mystisk bil

Politiets hovedteori er at 20-åringen ble drept samme natten som hun forsvant , og at kroppen ble fraktet i bil til kummen hvor hun ble funnet. Ved jevne mellomrom har det kommet nye opplysninger i saken, men til tross for en omfattende etterforskning vet politiet fortsatt ikke hvem som står bak.

Den mye omtalte bilen skal være en mørk BMW, som ble observert natten i området rundt det antatte åstedet natten 20-åringen forsvant.

– Det er først nå at hele saken er gjennomgått på nytt med nye øyne. Vår gjennomgang har stort sett dreid seg om det materialet som allerede er i saken, men vi har også gjort enkelte undersøkelser, sier Erdal.

NRK skriver at de kjenner til at politiet i løpet av vinteren har fått opplysninger om personer som aldri tidligere har vært en del av etterforskningen. Disse opplysningene skal handle om konkrete personer som kan ha hatt en tilknytning til den mye omtalte bilen.

– Vi har ikke identifisert en mistenkt som etterforskningen retter seg mot. Vår anbefaling er heller ikke begrenset til et bestemt spor eller retning, påpeker Erdal.

Forsøkt tidligere

Fem personer har gjennom årene vært siktet i forbindelse med drapssaken, men alle siktelsene har siden blitt frafalt .

Tina Jørgensens kjæreste ble siktet året etter drapet, men siktelsen ble siden henlagt.

I september 2015 ble fire menn i 30-årene pågrepet og siktet for drapet . Tre av mennene ble dratt inn i saken etter at en barndomskamerat hadde tilstått drapet på lydopptak. Senere viste det seg at tilståelsen bare var oppspinn , og etter nesten ett år ble siktelsene mot alle fire henlagt .

– Etter at siktelsen mot kjæresten frafalt i 2002 har ulike deler av saken og ny informasjon i perioder vært etterforsket, senest i 2015 i forbindelse med det såkalte Lyngdal-sporet, sier Cold case-sjef Erdal.

I en rapport fra 2013 kommer det også frem at politiet hadde åtte menn som pekte seg ut i etterforskningen av drapet på den unge kvinnen. Flere av dem hadde grove volds- og sedelighetssaker på rullebladet.