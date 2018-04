KJØRETØY: Flere anleggskjøretøy er skadet i jordraset. Foto: DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

Flere hus evakuert etter jordras

Publisert: 14.04.18 19:28 Oppdatert: 14.04.18 20:16

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-14T17:28:05Z

Et stort jordras har tatt med seg flere anleggsmaskiner, og sperret en vei i Svelvik kommune. Ingen personer skal være tatt av raset, opplyser politiet.

– Politiet fikk melding om jordraset klokken 17.24 lørdag. Meldingen var om et jordras som var 50 meter bredt, og som hadde sperret Svelvikveien, forteller Operasjonsleder Erik Gunnerød i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Alle nødetater rykket raskt ut til stedet og det skal ikke være personer tatt av det voldsomme jordraset.

Bilder fra stedet viser at en traktor, en bil og en gravemaskin er tatt av jordraset. Tre hus i området er evakuert i påvente av at rasstedet blir erklært trygt å ferdes i. Trafikken på Svelvikveien blir omdirigert.

– Veien er ryddet, men vil fortsette å være sperret på grunn av fare for nytt ras. Mesta er på stedet og vil vurdere å tilkalle geolog for og forsikre oss om at det er trygt å kjøre der, sier Gunnerød.

Like over klokken 20.00 lørdag kveld Twitrer politiet i Buskerud at veien vil bli stengt i lengre tid, og at geolog er tilkalt for å se på området. Anleggsmaskinene som er tatt av raset må også sikret før veien kan bli åpnet, skrives det videre.