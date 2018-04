RACER-ELSYKKEL: Denne elsykkelen hadde en motor som ga 7,5 hestekrefter – 20 ganger så mye som en godkjent elsykkel. Foto: Statens vegvesen

Lynrask elsykkel i ulykke – kunne gå i over 100 km/t

Publisert: 30.04.18 22:07 Oppdatert: 30.04.18 22:52

Den ser til forveksling ut som en vanlig elsykkel, men skinnet bedrar. Elsykkelen kunne komme opp i 108 km/t på flat mark.

Fartssperren på elsykler kan lett endres på - men elsykler hvor motoren ikke har fartssperre på 25 km/t, kan gi eieren store økonomiske problemer ved ulykke, advarer syklist-advokat.



Ubetinget

Nå står eieren (33) for retten tiltalt for å brudd på veitrafikklovens krav om aktsomhet i trafikken, etter at han krasjet med en kvinnelig syklist på en gang- og sykkelvei i Trondheim.

Aktor, politiadvokat Martin Marin Moen la ned påstand om 18 dagers ubetinget fengsel og inndragning av både sykkelen og mannens sertifikat for seks måneder, i tillegg til 75 000 kroner i erstatning til den skadde kvinnen.

El-syklisten kom ifølge tiltalen over i motgående sykkelfelt og kolliderte med den kvinnelige syklisten som kom imot. Hun ble alvorlig skadet med flere brudd i nakken og hjernerystelse. Hun skal ikke ha fått varig men av ulykken, som fant sted 1. mai i fjor.

Saken ble først omtalt i Adresseavisen .

Hadde mer enn 60 km/t

Vitner som kjørte i 60 km/t forteller at syklisten på elsykkelen kjørte fra dem – og mener at den kunne være oppe i 80 km/t.

Politiet målte et 19 meter langt bremsespor fra elsykkelen.

– Det spesielle med saken er at dette er nokså ny jus i Norge – vi finner ingen rettspraksis om omhandler det denne saken handler om, sier 33-åringens forsvarer, advokat Linn Haug Holm til VG.

– Min klient kjøpte sykkelen brukt fra Sverige, på svenskenes finn.no – blocket.se. Det er ikke kjent hvilket fabrikat den har. Den har tre nivåer: Eco, Normal og Boost. På det laveste nivået, Eco, kunne han komme opp i 21 km/t, forklarer Haug Holm.

– Var i god tro

Mannen er tiltalt som om sykkelen klassifiseres som lett motorsykkel.

Vegvesenet tester sykkelen etter ulykken, i en test som brukes for ulovlig trimmede lettmotorsykler, og fant ut at den var råsterk – på hele 5,6 kilowatt, mer enn 20 ganger sterkere enn elsykkel-grensen på 250 watt.

– Et sentralt juridisk spørsmål vil være hva vi skal kreve av en kjøpers undersøkelsesplikt – han vil hevde at han kjøpte sykkelen i god tro, og at den var godkjente å kjøre på norske veier, sier forsvareren.

Erkjente straffskyld

EU-regelverket sier at motoren først skal slå inn når man trør, og den skal koble ut når farten kommer over 25 km/t.

– Husk at dette er forskrifter og kommentarer til lovbestemmelsene. Det er en grense for hva vi skal kreve at enkeltsyklister skal måtte kjenne til, sier forsvarer Linn Haug Holm.

33-åringen er også tiltalt for ikke å ha hatt forsikring på kjøretøyet, for ikke å ha registrert sykkelen, og for å ha kjørt lettmotorsykkel på gang- og sykkelvei.

Han erkjente straffskyld for alle tiltalepunkter.

– Jeg vil hevde at dette høyst er en forelegg-sak. I saker hvor det er gitt ubetinget fengsel, har det gjerne skjedd en dødsulykke, sier forsvareren.

Kan komme i «big shit»

Advokat Camilla Wiermyhr, som bistår Syklistenes Landsforbund i juridiske spørsmål, sier at elsykler som yter mer enn reglene forutsetter, kan gi syklister store juridiske problemer ved en ulykke.

– Elsykler er omfattet av et unntak i lovverket, som består i at den klassifiseres som «kjøretøy», i stedet for «motorkjøretøy». Men dette betinger at elmotoren kutter automatisk driften ved 25 km/t. Dersom importør eller produsent eller sykkelens eier selv stiller inn noe annet – for eksempel fjerner denne sperren, faller det inn helt andre bestemmelser ved en ulykke.

– Det er forholdsvis enkelt å fjerne eller endre fartssperren, men du kan havne i big shit økonomisk om noe skjer. Når den sperren er borte, er sykkel plutselig «motorkjøretøy», og du har plutselig objektivt ansvar ved en ulykke uavhengig av skyld, du avkreves ansvarsforsikring, og om du for eksempel har tatt en øl, gjelder promillegrense på 0,2, advarer hun.

