Kunst for millioner fanget i Porsgrunn-brannen: – Alt er tapt

Publisert: 03.05.18 22:39 Oppdatert: 03.05.18 22:56

Brannvesenet har fortsatt ikke fått kontroll på storbrannen i Porsgrunn sentrum. 13 personer har blitt evakuert fra nabobygget til Galleri Osebro.

Storbrannen herjer i Osebro , et av Porsgrunns eldste boligstrøk. Her har det vært drevet handels- og næringsvirksomhet i mange hundre år.

Store deler av bygningsmassen i bydelen er bevaringsverdig.

– Hele galleriet mitt brenner

– Jeg ble oppringt klokken 20.39 i kveld og fikk beskjed om at det brenner i galleriet mitt, forteller daglig leder og eier av Galleri Osebro, Trude Lyng.

– Jeg kastet meg i bilen og brannen kunne ses over hele byen. Da jeg kom fram, fikk jeg tilbud om at brannvesenet kunne bære ut enkelt ting, jeg fikk ikke gå inn. Men det var røyk- og brannskadet alt. Alt er tapt nå.

I tillegg til Galleri Osebro, som er på rundt 300 kvadratmeter, er det også en ren kunsthandel i bygget.

– Det er kunst for millioner som er tapt nå. Det er mange kunstnere som er knyttet til oss etter at vi har vært her i 28 år, sier Lyng.

– Nå er brannen spredd seg til fløyene i bygget, hvor det er legekontorer, fysioterapeuter og helsesenter. Nå ser jeg at de er i ferd med å gå inn med mange røykdykkere, forteller hun ved 22.30-tiden.

– Dette er litt nifst

På galleriet har kunstneren Arnold Dahlslett (70) fra Namsos hele 70 arbeider utstilt. Han hadde ikke fått melding om brannen da VG ringte ham ved 22-tiden:

– Dette er litt nifst. Jeg har ikke hørt noe fra galleristen. Jeg har levert 90 arbeider til utstillingen, og 70 er utstilt. Noe av dette bygger på arbeider jeg har gjort for 40 år siden, sier han til VG.

Han er utdannet som kunstner i Tyskland, og hatt utstilling blant annet i Goethe Institut Berlin. Han har arbeidet 38 år som lektor i formingsfag i Namsos.

« Hans bilder, teknisk og i motiv og fargevalg, kan oppleves som altertavler og relikvier. De har en sakral tone som er kunstnerens hyllest til det vakre, det estetiske » skriver Galleri Osebro på sine egne nett sider.

Han sier at det er galleriets ansvar å holde de kunstneriske arbeidene forsikret både under transport og utstilling.

Åpne flammer

I 21.30-tiden torsdag sto flammene opp av taket på en stor, eldre trebygning. På grunn av stor spredningsfare, ble nabobygg i området evakuert for tretten personer, opplyser politiet.

Storgata og Lilleelvgata er sperret for ferdsel på grunn av brannen. Politiet ber folk holde seg unna brannområdet. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hvor mange bygninger som står i fare for å bli tatt av flammene, ifølge operasjonsleder Jarle Hopperstad i Sørøst politidistrikt.

– Brannvesenet holder fortsatt på med slukking, og vi har fortsatt ikke fått kontroll på brannen, sier Hopperstad til VG.

Røykdykkere inn

Trude Lyng frykter at brannen startet i hennes lokaler.

– Det er ingen som vet hvordan brannen startet, men det kan se ut som om den startet på loftet hos meg. Jeg ble varslet med en telefon om at det ryker fra taket mitt, sier Lyng.

Pål Arvei jobber som kokk på restauranten som ligger i samme bygg, Kafé K, og forteller til Varden at brannvesenets røykdykkere måtte bryte seg inn i bygget.

– Det var nok ingen til stede i bygget da det begynte å brenne. Vi både hørte og så at røykdykkerne måtte slå inn dørene på bygget, sier Arvei.

Brannvesenet fra Skien og Bamble bistår i slukkearbeidet. Også branngruppen til Røde Kors er sendt til stedet.

