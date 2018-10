VAKSINE: Folkehelseinstituttet kartlegger hvilke type influensavirus som herjer og hvor mange som blir smittet. Ut fra dette jobber de med vaksiner og vaksinasjonsprogram. Foto: Gisle Oddstad

Rekordmange influensainnleggelser – vet ikke hva som venter i år

7600 personer ble lagt inn på sykehus forrige influensasesong – det er det høyeste tallet siden svineinfluensaen herjet i 2009.

Publisert: 10.10.18 09:13 Oppdatert: 10.10.18 10:23

Ja, det er den tiden igjen, den tiden av året der feber, muskelsmerter og hodepine sprer seg som ild i tørt gress. Når høsten går mot vinter, kommer ikke bare kulden, det samme gjør trolig influensaviruset.

I fjor ble 7600 innlagt på sykehus med influensa, som er det høyeste antallet siden den såkalte svineinfluensaen i 2009. Spesielt mange eldre ble da innlagt. Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet .

– Det er for tidlig å si hva som vil komme, og hvor alvorlig denne influensasesongen vil bli, sier Karoline Bragstad fra Folkehelseinstituttet (FHI) under et frokostseminar om influensasesongen.

– Som oftest varer utbruddene seks til åtte uker. Vanligvis kommer toppen rundt uke en eller rundt uke åtte, altså vinterferien, fortsetter Birgitte Klüwer fra FHI.

1400 døde

Hvert år dør i snitt 900 personer av influensarelaterte årsaker i Norge, anslår FHI. Forrige influensasesong var dette tallet 1400 personer.

Nå anbefaler Folkehelseinstituttet at spesielt de 1,6 millionene som er i en risikogruppe (se faktaboks) å vaksinere seg, for å unngå komplikasjoner ved influensa.

Risikogruppene for influensa Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med diabetes type 1 og 2, kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar, svært alvorlig fedme eller annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.

I tillegg anbefales influensavaksinen til helsepersonell som har pasientkontakt, husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter, svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Kilde: FHI

– Gjennomsnittlig effekt på vaksinene ligger på cirka 60 prosent, selv om dette varierer. Det innebærer at noen av de vaksinerte kan få influensa. Men vi finner at sykdommen er mindre alvorlig blant vaksinerte innlagte. Andelen som rapporterer om bivirkningen er liten, sier Klüwe.

Influensasesongen i fjor startet i midten av desember, og ble uvanlig langvarig, selv om antall smittede samtidig aldri ble veldig høy. Vanligvis blir mellom fem og ti prosent av alle voksne og 20 til 30 prosent av alle barn syke i løpet av en influensasesong, ifølge FHI.

Anbefaler å ta vaksine tidlig

Årets influensavaksine er under utsending fra Folkehelseinstituttet, og vil være tilgjengelig i løpet av de neste ukene. FHI anbefaler at flest mulig tar vaksine i oktober eller november, for å være klar når influensasmitten for alvor begynner å spre seg.

– Det tar cirka ti dager før vaksinen begynner å virke, sier Klüwe.

FHI rapporterer også at 100.000 flere vaksiner ble solgt i Norge i fjor enn året før, og de skryter av at mer helsepersonell har tatt vaksinen. Tallene gleder FHI, særlig siden mer helsepersonell vaksinerer seg. Samtidig understreker de at vi ikke er i mål.

– Det er utrolig viktig at helsepersonell vaksinerer seg, for å unngå spredning av smitte. Helsesektoren er svært viktig får beredskapen, og om helsepersonell sprer sykdom, så er det alvorlig, sier Bjørn Guldvog fra Helsedirektoratet, som sier at de vil legge mer trykk på vaksinasjon blant helsepersonell.

Slik blir du smittet

Influensaviruset tar mange former. Har du hatt en form av viruset er du sannsynligvis immun mot akkurat den influensavarianten i flere år fremover. Likevel er du ikke trygg, fordi influensaviruset kan ta mange ulike former. Hvilken vaksine som blir utarbeidet hvert år, kommer an på type virus som er mest utbredt.

– Flere av disse kan sirkulere samtidig, så du kan risikere å bli syk flere ganger. Vaksinen inneholder deler av de mest aktuelle virusene, men virusene endrer seg hele tiden, slik at vaksinen må oppdateres, sier Bragstad.

Influensa smitter ved dråpe-, luft- eller kontaktsmitte. Inkubasjonstiden, altså tiden fra du blir smittet til symptomene melder seg, er vanligvis to dager, selv om dette varierer. Har du først blitt smittet, er vanlig sykdomstid syv til ti dager, ifølge FHI.

Den vanligste måten influensa smitter på er via nysing eller hosting. For å unngå kontaktsmitte bør du vaske hendene dine grundig og ofte med såpe og vann, anbefaler FHI.

– Dette er ikke alltid nok, vaksine gjør deg tryggere, sier Klüwe.