DÅRLIG FORFATNING: Kattene som ble funnet på gården hadde svært mange plager. Foto: Mattilsynet

Åtte måneders fengsel for vanskjøtsel av 24 katter

INNENRIKS 2018-10-06T12:03:16Z

De 24 kattene var avmagret og fulle av blodsugende lus og de hadde orm i buken fra vanskjøtsel. Den 68 år gamle katteeieren er nå dømt til fengsel.

Publisert: 06.10.18 14:03

17 av de 24 kattene Mattilsynet fant under inspeksjonen på gården i Trøndelag måtte avlives, fordi de var i så dårlig forfatning eller så ville at de var uhåndterlige. Sør-Trøndelag tingrett har nå dømt katteeieren til åtte måneders ubetinget fengsel av for grov vanskjøtsel av dyrene.

– Denne dommen er et resultat det gode samarbeidet mellom Mattilsynet og politiet i Trøndelag som er utviklet i dyrepoliti-prosjektet. Samarbeidet med politiet gjorde at vi kunne belyse saken godt i retten, sier Mona Holm-Ross, som er jurist og koordinator for dyrekrim hos Mattilsynet.

Alle kattene var avmagret og fulle av blodsugende lus og de hadde orm i buken, da de ble funnet under inspeksjonen i oktober i fjor. Blant annet ble en kattunge på mellom åtte og tolv uker gammel kattunge ble funnet død i en plastpose som hang på rattet til eierens traktor.

Bodde i falleferdig fjøs

Kattene bodde i mannens uoppvarmede, falleferdige fjøs, som var fullt av avføring, høy, hår og søppel.

Til Mattilsynet sa mannen at han antok at han hadde rundt ti katter, noe som var 14 katter mindre enn det Mattilsynet fant på gården.

Ifølge dommen så hadde katteeieren forklart til Dyrevernnemnda at han skyter kattene eller vrir om halsen på dem, når det blir for mange.

«Du opplyser om at du mater kattene, men at en katt er en forbruksvare og at regelverket ikke gjelder for deg. Du sier videre at du ikke har intensjoner om å bedre situasjonen.», står det i rapporten etter inspeksjonen på gården.

Mattilsynet mente kattene stort sett ble gitt hundefôr, noe den dømte forklarte med at hundefôr var billigere. Den forklaringen var Mattilsynet mindre fornøyde med, da de mente det ikke var ernæringsmessig akseptabelt for kattene.

Flere bekymringsmeldinger

Dette er ikke første gang mannen er under lupen for dyreholdet. Mattilsynet fikk bekymringsmeldinger om dyreholdet på gården i 2010, 2014, 2015 og nå senest i 2017.

I 2010 var de på besøk etter bekymringsmeldingen om ukontrollert kattehold og uheldige forhold for småkalver. De anbefalte da å redusere katteholdet sterkt.

Mannen, som tok over gården på 90-tallet, sluttet med storfe og melkeproduksjon i 2015.

Ønsker en anke velkommen

Mattilsynet håper saken gir en allmennpreventiv effekt.

– Det er viktig at slike saker behandles rettssystemet, og at vi får en dom som viser at det å ikke ta vare på dyrene sine ikke er greit, sier Holm-Ross.

Mannen erkjente seg ikke skyldig før rettssaken startet, og hans advokat, Terje Engelbretsen, opplyser at dommen er anket. Advokaten ga ikke noen videre kommentar om saken. Mattilsynet ønsker en anke velkommen.

– Å få prøvd saken i en høyere rettsinstans vil være viktig for utvikling av rettspraksis med hensyn til hva som er riktig straffenivå i denne type saker, sier hun.