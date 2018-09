KRITISK: Den russiske ambassaden reagerer etter at en russisk statsborger er pågrepet og siktet for ulovlig etterretning i Norge. Foto: Frode Hansen, VG

Russlands ambassade om fengsling av etterretningssiktet russer: – Absurd påfunn

En russisk statsborger (51) er siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Slik reagerer den russiske ambassaden.

Publisert: 23.09.18 17:18 Oppdatert: 23.09.18 17:38

Søndag ble det kjent at en russisk mann (51) er fengslet og siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet etter et seminar på Stortinget.

I en uttalelse på sin Facebook-side kommenterer Den russiske Ambassaden fengslingen:

– Vi bekrefter at en russisk statsborger ble 21. september 2018 pågrepet i Oslo lufthavn etter deltakelse i et internasjonalt seminar på Stortinget, skriver ambassaden.

– Ambassaden bedømmer pågripelsen og påfølgende varetektsfengslingen som et konstruert påfunn under et absurd påskudd, fortsetter Facebook-statusen.

Den russiske ambassaden skriver også at de yter konsulær bistand «samt beskyttelse av rettigheter og interesser til den russiske statsborgeren».

PST advarte

I trusselvurderingen for 2018, som ble publisert i januar, trakk PST fram nettopp konferanser og seminarer om slike temaer som et mulig mål for utenlandske etterretningsoffiserer, skriver NTB.

– Utenlandske etterretningstjenester vil også det kommende året forsøke å rekruttere personer i Norge med tilgang til skjermingsverdige norske verdier, skrev PST.

Videre skrev PST i trusselvurderingen at offiserene vil ha en dekkstilling og et påskudd som gjør det naturlig å ta kontakt.

– Vi ser at etterretningsoffiserer særlig benytter åpne seminarer og konferanser innen temaer som sikkerhetspolitikk, nordområdepolitikk, teknologi og innovasjon, som arenaer for å etablere slike kontakter, skrev PST.