Venstre smeller døren igjen for KrFs Ap-flørt

Hvis KrF-leder Knut Arild Hareide sørger for å felle Erna Solbergs regjering, kan han bare glemme å komme til Venstre for å skaffe en Ap-ledet regjering flertall, sier Venstre-nestleder Terje Breivik til VG.

– Det er ikke aktuelt for Venstre å bidra til en annen statsminister enn Erna Solberg eller et annet flertall enn det borgerlige flertallet vi er og har vært en del av de siste fem årene. Et flertall og en statsminister som fikk fornyet tillit av velgerne ved valget i fjor, sier Breivik.

I motsetning til KrF valgte Venstre etter valget i fjor å gå inn i den daværende Høyre/Frp-regjeringen. Dersom også Kristelig Folkeparti velger å gå inn i regjeringen i høst, vil regjeringen ha et flertall bak seg i Stortinget.

Mangler flertall

Men hvis Knut Arild Hareide får partiet med seg på å felle Erna Solberg for å innsette Ap-leder Jonas Gahr Støre, så vil den regjeringen måtte søke flertall med Sosialistisk Venstreparti (SV), slår Breivik fast.

En regjering bestående av Ap, Sp og KrF vil kun ha 76 mandater bak seg i Stortinget, og er da avhengige av støtte fra enten SV (11 mandater), Venstre (8 mandater) og Miljøpartiet De Grønne (1 mandat) eller Rødt (1 mandat), Høyre (45 mandater) eller Frp (27 mandater) for å få de 85 mandatene som kreves for å ha flertall.

Mandag kveld sier også Høyres nestleder Bent Høie til NRK at det også for hans parti er uaktuelt å være del av noe parlamentarisk grunnlag for en Ap-ledet regjering.

– Venstre er trygt plassert på borgerlig side og har over tid hatt et godt samarbeid med Høyre, Frp og KrF fordi det er her Venstre får gjennomslag for og flertall for klima og miljøpolitikken vår, skolepolitikken vår og næringspolitikken vår. I dette samarbeidet har vi også hatt et godt samarbeid med KrF som også har gitt store gjennomslag for andre viktige saker for sentrum som bistand og fattigdomsbekjempelse. Vi ønsker et fortsatt godt samarbeid med KrF, men har respekt for at KrF skal ha en prosess i partiet om retningsvalg hvor de skal vektlegge politiske gjennomslag, sier Breivik.

Skjebnesvangert landsmøte

Fredag forrige uke holdt Hareide en tale der han rådet KrF til å felle Erna Solbergs Høyre/Frp/Venstre-regjering , og danne regjering med Ap og Sp.

Begge KrFs nestledere, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, er uenig med Hareide , og vil isteden at KrF skal bli en del av dagens Solberg-regjering.

Partiet har kalt inn til ekstraordinært landsmøte , som skal avgjøre saken 2. november.