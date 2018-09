BLE SKUTT: Under pågripelsen på Sentralstasjonen i Trondheim ble siktede skutt i beinet av politiet. Han ligger fortsatt på sykehuset. Foto: Ole Martin Wold

Uvisst når dobbeltdrapssiktede kan forklare seg for politiet

18-åringen som er siktet for dobbeltdrap og drapsforsøk i Trondheim har fortsatt for dårlig helsetilstand til å forklare seg for politiet.

Det opplyser mannens advokat, Tore Angen, til VG.

– Han har ikke blitt avhørt av politiet ennå. Senest i går ettermiddag/kveld snakket jeg med sykehuset fordi jeg tenkte jeg skulle opp å snakke med ham selv, men etter anbefaling fra sykehuset ble det ikke noe, sier Angen.

Advokaten forklarer at klienten hans ikke vil bli avhørt av politiet før de to har snakket sammen.

– Og det er helt uvisst når det blir, sier han.

18-åringen er varetektsfengslet i én uke, opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding fredag.

Venter på klarering fra sykehuset

Det var klokken 17.54 mandag kveld at politiet i Trondheim fikk opplysninger om at en gjerningsperson hadde utøvd grov vold mot flere personer i Prinsens gate.

Politiet rykket raskt ut til adressen hvor de fant to personer med alvorlige skader. Nasratullah Hashimi (19) og Reza Alizada (17) døde etter voldshendelsen , mens mannen som varslet forbipasserende om hendelsen har status som skadet.

Drapssiktede selv ble skutt i benet av politiet under pågripelsen, og har siden ligget innlagt på sykehuset. Han våknet torsdag fra koma.

Advokat Angen sier han tror klientens tilstand er bedre.

– Jeg håper og tror det går fremover, og hadde et håp om at jeg skulle få møte ham i dag. Det vet jeg ikke om jeg får til i dag. Det er helt åpent. Jeg venter bare på klarering fra sykehuset.

Angen sier at det fra et «forsvarersynspunkt» er ønskelig at de får tatt en prat så snart som mulig.

– Da drar jeg dit med en gang og så får vi ta det derfra. Men det er jo hans avgjørelse om han bør la seg avhøre av politiet med tanke på helsetilstanden, sier Angen.



Tett oppfølging

Sigrun Dybvad er bistandsadvokat for den 18 år gamle mannen som ble skadet under dobbeltdrapet i Trondheim. Hun sier at han har fått behandling for skadene, og at han også har forklart seg om saken til politiet.

– Jeg opplever at han har blitt godt ivaretatt, sett i lys av det han har opplevd, sier hun til VG.

Hun opplyser at han er skrevet ut av St. Olavs hospital, men at hun ikke kjenner til om han er lagt inn på et nytt sykehus eller den eksakte lokasjonen fredag ettermiddag.

Mannen får tett oppfølging av kommunen, opplyser hun.

I tillegg til hammer, skal drapssiktede ifølge NRK ha brukt kniv under angrepet i leiligheten. NRK skriver at dette kommer frem i rapporten som politimesteren har sendt Politidirektoratet etter at politiet skjøt siktede i beinet i forbindelse med pågripelsen .

Politiet opplyste tirsdag at de skjøt siktede i beinet under pågripelsen, da han forsøkte å skade seg selv.

Alle de fire involverte i saken er opprinnelig fra Afghanistan.

Ifølge kommunen, kom den drapssiktede mannen til Norge i 2015, og til Trondheim i midten av august i år. De to drapsofrene hadde begge fått innvilget opphold, og omtales som venner.

Den tredje fornærmede hadde også fått innvilget opphold i Norge.