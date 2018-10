ADVARER MOR SV: Hans Fredrik Grøvan (til høyre) er dundrende uenig med sin partileder Knut Arild Hareide om å slippe SV inn i et samarbeid med KrF. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

KrF-Grøvans advarsel: Frykter at Hareide gir makt til SV

BRUSSEL (VG) KrF kan bane vei for at SV kommer tilbake i regjering, advarer Hans Fredrik Grøvan.

Nestlederen i KrFs stortingsgruppe mener at KrF-leder Knut Arild Hareide åpner for makt til et parti som står milevis unna hans eget.

– Det er ikke riktig at et samarbeid med venstresiden trekker politikken mot sentrum. Om de som vil dra partiet til venstre vinner fram, vil vi om kort tid vil vi være avhengig av SVs syn på politikken, og må gi dem store gjennomslag, sier Grøvan til VG.

Mener Hareide renvasker SV

Få minutter etter at Hareide hadde anbefalt regjeringssamtaler med Sp og Ap til KrFs landsstyre, meldte Grøvan seg på motsatt side. Fra FN-bygningen i New York ga stortingsrepresentanten klar beskjed om at han var dundrende uenig i partilederens anbefaling.

– Fysisk er jeg i New York, men mentalt har jeg vært i Norge de siste dagene, sier han.

Nå ser Grøvan fram til å komme hjem 15. oktober og kaste seg inn i debatten om KrFs sjel i tiden fram til det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

– Det er underkommunisert hvor stor SVs innflytelse vil bli om KrF velger et samarbeid med Ap og Sp, sier han til VG på telefonen fra New York.

– Jeg opplever at det Hareide tar til orde for, er å renvaske SV. Vi kan ha mye til felles med SV i enkeltsaker, men ideologien er så langt fra KrF som det går an å komme, legger han til.

Tredje vei

Hans Fredrik Grøvan sier at han vil lansere en tredje vei foran landsmøtet: At KrF erklærer seg som et borgerlig parti, men lar være å søke regjeringssamarbeid i denne perioden. Det mener han er konsistent med KrFs løfte til velgerne før 2017-valget: Å støtte Erna Solberg (H) som statsminister, men ikke gå i regjering med Frp.

– Både Hareide og SV-leder Audun Lysbakken har vært mer opptatt av likhetene enn forskjellene. Hvorfor advarer du så sterkt?

– I sentrale saker for KrF er det en milevis forskjell mellom oss og SV. De kjemper for et sosialistisk samfunn, og det er formuleringer som ikke akkurat treffer vårt bakland. De kjemper for et livssynsnøytralt samfunn, men vi vil ha fram hva tro betyr for enkeltmennesker og samfunnet. SV vil bekjempe KRLE-faget i skolen og vil ha en heldagsskole som vi avviser.

Virker veldig åpent

– Men Hareide sa tydelig i talen at han ikke ønsket å forhandle regjeringsgrunnlag med SV?

– Jeg opplever at han har glidd stadig nærmere SV i dagene etter talen, ikke minst i VGs intervju med ham på tirsdag, hvor han så SV som en naturlig samarbeidspartner. Med hans alternativ vil vi måtte forholde oss til SV, uansett om partiet sitter i regjering eller ikke., sier Hans Fredrik Grøvan.

– Hvilket syn tror du KrF-landsmøtet faller ned på?

– Jeg synes det virker veldig åpent. Mange har ikke bestemt seg, Når jeg kommer hjem, vil jeg kjempe for mitt tredje alternativ, som jeg vet at mange støtter. Historien viser at små partier sjelden har noe å tjene velgermessig på å sitte i regjering, og jeg mener vi får store gjennomslag med å stå utenfor. Så må KrF bli bedre til å få fram seirene, sier Grøvan.