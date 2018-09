– MÅ BLI FLINKERE: Fabian Stang (H) mener alle politikere burde være bedre på å følge pengene. – Men nå er det dette byrådet som har dummet seg ut, sier han. Foto: Frode Hansen / VG

Fabian Stang om kunstgress-millionene: – De har ikke fulgt opp noen ting

Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (H) mener byrådet er for dårlig til å følge pengene de bevilger, blant annet i kunstgress-saken.

VG har avslørt at Oslo kommune skal ha utbetalt flere millioner kroner mer enn avtalt for kunstgressbaner, til to entreprenører som hadde rammeavtale med kommunen fra 2015 til 2017.

Det viser en intern rapport, utarbeidet av en seksjonsleder i Bymiljøetaten.

Kommunen, som godkjente overfaktureringen, kaller rammeavtalen svak og erkjenner manglende kontroll.

Skuffet

– De har ikke fulgt opp noen ting. De har ikke fulgt opp kunstgressbanene, de har ikke fulgt opp boligbygg, sier tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (H) til VG under dagens bystyremøte på Rådhuset i Oslo.

Han viser også til Dagens Næringslivs avsløring fra i fjor, av at Oslo kommunes boligselskap Boligbygg betalte flere hundre millioner kroner i overpris for boliger i Oslo. Det har blant annet ført til korrupsjonssiktelser, bytte av styre og gransking.

– Det er dessverre en stor forskjell på det offentlige og det private, fortsetter Stang.

– Hvis John Fredriksen går inn og kjøper åtte tankskip, så ligger han på transaksjonen og følger den helt ned til hvor mye bunkerolje det er i båten. Vi i det offentlige vi synes vi har gjort jobben når vi har bevilget pengene og sagt hva de skal brukes til. Vi må bli flinkere til å følge hver eneste krone, helt frem til gressmatten, sier han.

– Ikke vært godt nok forberedt

Bymiljøetaten har ikke funnet grunn til mistanke om korrupsjon i kunstgress-saken. Fabian Stang mener likevel at byrådet i Oslo bør være mer oppmerksomme på risikoen for å bli lurt og for korrupsjon.

Under onsdagens spørretime på Rådhuset, spurte Stang byrådsleder Raymond Johansen (Ap) hva han har gjort for å forhindre korrupsjon og underslag, og brukte boligbygg-skandalen og kunstgress-avsløringen som eksempler.

– Det er åpenbart at vi ikke har vært godt nok forberedt, både de tidligere byrådene og oss, til disse store kjøpene, og det må vi lære av, svarer Raymond Johansen fra talerstolen.

– Nå må vi avvente til disse rapportene som kommer. Er det noe dette byrådet har vært opptatt av, er det å bedre oppfølging, bedre kontrollrutinene, bedre delegasjonsrutiner (hvem som skal signere på hva). Jeg vil gi honnør til den nye direktøren i Bymiljøetaten, som har gjort et betydelig arbeid for å gjennomgå kontrollrutine og for å sikre at skattepengene blir forvaltet på best mulig måte, sier han videre.

Spurte om skreddersydde avtaler

Høyres Hermann Kopp er i tvil om at byrådens påstand om at Oslos baner kan være dyrere fordi de er mer i bruk enn andre baner i Norge holder mål, og utfordret idrettsbyråd Rina Mariann Hansen på dette i spørretimen.

Han lurte også på om anbud i noen tilfeller skreddersys for å tilpasses en enkelt leverandør, som i praksis er tiltenkt oppdraget.

– Bymiljøetatens gjennomgang viste at den rammeavtalen fra 2015 som lå der da jeg tok over, var for dårlig. Det har også entreprenører sagt til VG, at den var for vid, som gjorde at det var lettere å legge til tilleggsting, som igjen gjorde at det var lettere å svindle kommunen. Den nye rammeavtale for kunstgressbaner skal være langt bedre, svarer Hansen, og presiserer at hun også vil se på anskaffelsene.

Mener etaten ikke var fungerende

Grete Horntvedt (H), medlem av byutviklingskomiteen, stilte følgende spørsmål:

– Det hjelper ikke med tidenes satsing på idrett, hvis man ikke sikrer og vet at rutinene er på plass først?

– Egentlig burde det være sånn, i Norge og Oslo, at man skal kunne forutsette at de underliggende etatene fungerer når man tar over som byråd. Slik var det altså ikke i vårt tilfelle. Jeg hadde ikke noen grunn til å vite at dette ikke var en velfungerende etat, sier byråden om Bymiljøetaten i 2015.

– Hårreisende

– Det er hårreisende at byrådet sløser bort penger, sier Siavash Mobasheri, leder av Rødt Oslo, som også stilte spørsmål om VGs avsløring under bystyremøtet.

Han viser til en internrapporten som formidler at en av entreprenørene skal ha overfakturert for til sammen 11 millioner kroner.

– I juli kom det et internt notat, som viser at omfanget kan være større. Dette tar jeg på stort alvor og vi har satt i gang en ny gransking for å se om vi kan avdekke forhold lenger tilbake i tid. Det er alvorlig at det påstås at dette har pågått i tiår eller tiår, uten at noen har tatt tak i det, svarer idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Byråden understreker at Bymiljøetaten i 2016 fikk på plass budsjetter og systemer som gjør det lettere å følge pengene. Dette i tillegg til ny etatsleder og bedre kontrollrutiner. Opprydningen i etaten og mistanke fra nye ansatte skal ifølge byråden være årsaken til at overfaktureringen ble avdekket gjennom den interne EY-granskingen.

Mobasheri synes dette minner om andre saker som handler om å forvalte skattebetalernes penger på riktig måte. Han nevner manglende kontrollrutiner og gjentatte brudd på kommunens etiske regelverk, og lurer på hvordan Oslo innbyggere kan ta byrådet på alvor.

Byrådsleder Raymond Johansen erkjenner at det er bekymringsfulle avsløringer som har kommet.

– Det viser at vi hele tiden må gå gjennom de kontrollrutinene vi har, sier han.

Tidligere etatsdirektør Hans Edvardsen sier til VG at han synes det er bra at uheldige forhold blir avdekket, uavhengig av tidsepoken de har skjedd i.

– Det er imidlertid svært alvorlig at medarbeidere som avdekker slike forhold blir motarbeidet og trakassert – dette avdekker en destruktiv ledelseskultur, sier Edvardsen.