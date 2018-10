KRITISK: Sylvi Listhaug mener det er «smålig» og «unødvendig» av Jan Tore Sanner å kutte støtten til Human Rights Service. Bildet er fra Listhaug besøkte Arendalsuka tidligere i år. Foto: Tomm W. Christiansen

Listhaug varsler kamp mot egen regjering: – Smålig og unødvendig av Jan Tore Sanner

INNENRIKS 2018-10-08T15:26:27Z

Sylvi Listhaug raser mot kuttet til Human Rights Service. Hun tar ikke regjeringstaktiske hensyn når hun varsler kamp mot sin egen regjerings budsjett.

Publisert: 08.10.18 17:26 Oppdatert: 08.10.18 17:53

– Både jeg og mange i Frp reagerer kraftig på at man tilfeldigvis kutter den ene organisasjonen som står for noe annet enn det som er politisk korrekt på innvandring- og integreringsfeltet de siste årene, sier Frp-topp og tidligere justisminister Sylvi Listhaug til VG.

Mandag gikk hun til frontalangrep på kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, i et innlegg publisert på Facebook:

«Det er smålig og unødvendig av Jan Tore Sanner å kutte i støtten til Human Rights Service.» skriver hun.

Mister en halv million

Regjeringen foreslår å kutte støtten til stiftelsen Human Rights Service (HRS) fra 1.835.000 til 1.350.000 kroner. Det tilsvarer et kutt på rundt en halv million kroner. Stiftelsen HRS er blant organisasjoner som får støtte for å drive integreringsarbeid, og er kjent som en innvandringskritisk aktør.

Filter Nyheter har publisert en liste over hvilke organisasjoner som får tilskudd til å jobbe med integrering. Her kommer det frem at støtten er kuttet. Listhaug påpeker at det kun er HRS som blir foreslått kuttet.

– Tror du kuttet er tilfeldig?

– Jeg synes det er grunn til å stille det spørsmålet. Det kommer uansett til å bli en kampsak for oss. Vi godtar det ikke. Dette blir en sak jeg tror Frps stortingsgruppe vil stå samlet om å snu, sier Listhaug.

– Er dette en for viktig sak til å ta taktiske beslutninger?

– Jeg sitter på Stortinget for Frp og skal ivareta Frps interesse. Da gir vi tydelig beskjed når vi ser noe som er galt. Jeg er opptatt av hva som er rett å gjøre. For Frp er det rett å stå opp for HRS. Jeg håper vi fortsetter med en regjering på ikke-sosialistisk side, og at en halv million kroner ikke vil velte det prosjektet.

Listhaug har også tidligere varslet at hun ikke vil dempe seg for KrFs del.

Sanner har ikke anledning til å kommentere saken, sier hans kommunikasjonsrådgiver Martin B. Andersson til VG.