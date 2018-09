SAGT OPP: Etter 19 år i NRK har journalist Rajan Chelliah fått beskjed om at han ikke har rett kompetanse, og må gå. Foto: Thomas Andreassen

Norsk Journalistlag tapte i Arbeidsretten

INNENRIKS 2018-09-27T13:45:23Z

Norsk Journalistlag (NJ) tapte saken om ugyldige oppsigelser av NRK-ansatte, går det fram av en enstemmig dom fra Arbeidsretten torsdag.

NTB

Publisert: 27.09.18 15:45 Oppdatert: 27.09.18 16:29

Dommen fra Arbeidsretten konkluderer med at det var saklig grunn til å begrense utvelgeskretsen til NRK Østlandssendingen, og ikke inkludere Marienlyst, skriver Journalisten.

Norsk Journalistlag mente oppsigelsene av NRK-journalist Rajan Chelliah og NRK-grafiker Simona Halle var ugyldige, og at hele bedriften skulle brukes i nedbemanninger. Til tross for at retten er enig med NJ i siste punkt, velger retten å se bort fra prinsippet. NJ og Rajan Chelliah fikk dermed ikke medhold i at nedbemanningsrunden i NRK Østlandsendingen var tariffstridig.

– Arbeidsretten har kommet til at det var saklig grunn til å begrense utvelgelseskretsen til NRK Østlandssendingen, og NRK har ikke anvendt en tariffstridig utvelgelseskrets ved oppsigelsen av Simona Halle og Rajakulasingam Chelliah, heter det i dommen.

Skuffet

Overfor Medier24 uttrykker Chelliah skuffelse over avgjørelsen i retten, men understreker at det er en prinsippsak og ikke knyttet til hans ansettelsesforhold i NRK.

– Jeg er skuffet på Norsk Journalistlags vegne. Jeg hadde håpet på et annet utfall, men må ta dette til etterretning, sier Chelliah.

I likhet med Chelliah uttrykker tillitsvalgt for NRK-journalistene, Richard Aune, også skuffelse.

– Det er klart vi er skuffet over dommen, men det er likevel noen viktige elementer vi tar med oss videre: Dommen sier at hovedregelen er at hele bedriften skal være kretsen når man skal nedbemanne, sier NRKJ-tillitsvalgt Richard Aune.

Fornøyde

Regionredaktør for region øst i NRK, Jannicke Engan, er på sin side lettet og fornøyd med utfallet i saken.

– Vi er fornøyd med at retten sier at vi har gjort en grundig jobb i denne sammenhengen. Men det er en krevende prosess å stå i for alle involverte, og det er fint at vi har fått en avklaring på dette, sier Engan.