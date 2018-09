KAN BLI REGJERINGSVENNER: KrF-leder Knut Arild Hareide og finansminister og Frp-leder Siv Jensen, her utenfor NRKs lokaler på Marienlyst i Oslo i mars i år. Foto: Cicilie S. Andersen, VG

VG-undersøkelse: 129 KrF-politikere sier ja til Frp-samarbeid

I VGs store undersøkelse blant KrFs lokalpolitikere svarer halvparten av respondentene at partiet må samarbeide med høyresiden, og at partiet gjerne kan samarbeide tettere med Frp.

– Det er viktig at vi kommer i posisjon, så jeg mener vi bør gå i regjering. På flere felt ligger vi nærmere de borgerlige med tanke på verdispørsmål og ideologi, sier ordfører Nils Olav Larsen (KrF) i Vennesla.

259 KrF-politikere i undersøkelse

Han er en av 259 folkevalgte for KrF i landets kommunestyrer, som har svart på VGs undersøkelse.

Undersøkelsen ble tirsdag sendt til 1031 kommunestyrerepresentanter og vararepresentanter i partiet.

Hele 144 av lokalpolitikerne som har svart, tilsvarende 55,6 prosent, sier KrF bør samarbeide med høyresiden i norsk politikk.

Kun 23,9 prosent, eller 66 folkevalgte, mener KrF er best tjent med et samarbeid med de rødgrønne partiene. Drøyt 20 prosent, eller 53 folkevalgte, svarer at KrF ikke bør velge noen side.

Partileder Knut Arild Hareide ville ikke stille til intervju om denne undersøkelse.

«Går KrF til Støre, går det åt skogen», skriver en av respondentene i undersøkelsen. «Hvis KrF beveger seg ytterligere ut mot høyresiden så er det takk og farvel!», skriver en annen.

«Et linjeskifte vil bety mer uro. Partiet kjenner slitasjen av prosesser og usikkerhet de siste årene. Mitt håp er at landsstyret nå bekrefter at partiet fortsetter samarbeidet med regjeringen – eller går inn i regjeringen», skriver en av respondentene.

I en intern e-post til partikolleger tirsdag, etter at VG sendte ut undersøkelsen, advarte KrFs generalsekretær om å ta diskusjonen om retningsvalg i mediene . Men også etter denne advarselen har det kommet inn flere svar.

Heller Frp enn SV

Blant KrFs lokalpolitikere som svarer er det flere som mener at det haster for partiet å ta et retningsvalg, mens andre sier at partiet helt fint klarer seg som et sentrumsparti som kan samarbeide med både høyre- og venstresiden.

I undersøkelsen svarer 129 lokalpolitikere – halvparten av dem som svarer – at det er mer gunstig for KrF å samarbeide med Frp enn SV i en blokk på venstresiden.

25,5 prosent, eller 68 folkevalgte, sier de mener et samarbeid med en koalisjon der SV inngår er mest gunstig. 25,2 prosent, eller 66 folkevalgte, mener KrF ikke kan sitte i regjering med hverken SV eller Frp.

Fredag ettermiddag møtes KrF-topper til landsstyremøte, her er det ventet at partileder Knut Arild Hareide vil komme med signaler om hvilke valg han mener partiet bør ta.

Før stortingsvalget vedtok landsstyret at de ikke ville gå inn i en regjering der Frp var med, noe landsmøtet i partiet sluttet seg til.

Nå mener flere at KrF som et opposisjonsparti på vippen ikke fungerer, og er mer åpne for et Frp-samarbeid.

– Jeg er mer åpen for det nå. Vi har tidligere fått mye gjennomslag som støtteparti, og kan ta æren for dette med en hånd på rattet. Jeg opplever dette som en holdning flere har, sier ordfører i Kvitsøy i Rogaland, Mirjam Ydstebø.

Andre omtaler derimot et samarbeid mot høyre, med Frp, som uaktuelt.

– Høyresiden har dessverre fjernet seg fra det verdikonservative og blitt mer liberale. Høyre har blitt dratt mot Frp, et parti som taler med to tunger, sier Trond Haugen i KrF på Sauherad i Telemark.

Han trekker frem retorikken til Frp-ere som Sylvi Listhaug og Per Sandberg, som han mener har herjet med KrF opp gjennom.

– I valget mellom to onder, heller jeg mot SV foran Frp, sier han, men påpeker at han helst ikke ønsker noen av de og savner et alternativ i sentrum.

Reaksjoner etter bokutgivelse

Denne uken ga partileder Hareide ut sin første bok, «Det som betyr noe». Flere tolker innholdet som en invitasjon til samarbeid med venstresiden.

I ettertid gikk KrFs ordførere i Rogaland ut og advare mot et linjeskifte for partiet.

– Man får signaler om at KrF oppsøker venstresiden, dette får vi sterke reaksjoner på lokalt, sier Ydstebø, som var en av ordførerne bak oppropet.

Hareide avviste påstandene under boklanseringen , og sier han forsvarer deres posisjon som et sentrumsparti som kan samarbeide både til venstre og høyre.