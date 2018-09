SAVNET: Arjen Kamphuis (47) ble sist sett da han sjekket ut av et hotell i Bodø 20. august. Foto: Foto: Skjermdump/Twitter/@ncilla

WikiLeaks-medarbeideren som er sporløst forsvunnet i Norge: - Intelligent og omsorgsfull

INNENRIKS 2018-09-07T12:07:41Z

Venner av nederlandske Arjen Kamphuis beskriver ham som intelligent, generøs, omsorgsfull og kritisk til etablerte oppfatninger av verden.

Publisert: 07.09.18 14:07

Da den nederlandske datasikkerhetseksperten Arjen Kamphuis reiste på ferie til Norge i august, var det for å være ute i naturen og koble av.

Han hadde hatt et hektisk år, og så fram til en to uker lang ferie i Norge, hvor han også hadde vært tidligere, forteller venner av 47-åringen til VG.

Den 20. august sjekket han ut av Hotell Scandic i Bodø i 14-tiden. Siden har ingen sett ham.

En rekke nederlandske medier har beskrevet ham som en sikkerhetsekspert, som tidligere har advart mot verdensomspennende spionasje. I tillegg skal han ha samarbeidet med en rekke varslere, og være anerkjent i det nederlandske hackermiljøet.

Han har også holdt sikkerhetskurs for journalister i nyhetsbyrået Reuters, WikiLeaks og Centre for Investigative Journalism.

«For journalister som driver med virkelig journalistikk, er mennesker som Arjen uerstattelige», skriver en bekjent i den nederlandske avisen Vrij Nederland torsdag.

– Han er veldig omsorgsfull

Planen var at 47-åringen skulle ta toget til Trondheim, der han hadde en flybillett to dager senere, den 22. august, skrev WikiLeaks på Twitter etter at Kampuis ble meldt savnet.

Den tidligere politikeren Ancilla van der Leest, møtte Kampuis i 2012, da hun skulle holde et innlegg om personvern. Hun mottok en epost fra Kamphuis med tips i forkant av konferansen, og synes den var så god at hun tok kontakt med ham. De siste seks årene har de vært nære venner, og snakket sammen på nesten daglig basis, forteller hun til VG.

– Han er veldig omsorgsfull, og alltid beredt til å hjelpe til. Vi kommer veldig godt overens, forteller hun til VG.

Hun begynte først å stusse over at noe kanskje var galt da hun sendte Kamphuis et par meldinger som kom i retur, forteller hun. Det var likevel ikke uvanlig at han skrudde av både telefon og datamaskinen på ferie, og hun slo seg til ro med at han kom til å svare etterhvert.

– Så ringte en annen venn meg og fortalte at han ikke fikk tak i Arjen. Noen få dager senere ringte en av kollegaene hans og fortalte at han ikke hadde dukket opp til et møte på jobb. Da ble jeg virkelig bekymret, sier Van der Leest.

Morgenen etter gikk hun og flere venner til politiet i Amsterdam, hvor Kamphuis er bosatt, og meldte ham savnet, forteller hun.

Den 29. august tok nederlandsk politi kontakt med Kripos i Norge, og saken ble deretter overlatt til Nordland politidistrikt, som tirsdag denne uken ba om bistand fra Kripos i etterforskningen.

– Alle tegn på at han er live et godt tegn

De første meldingene gikk ut på at 47-åringen hadde reist til Svalbard, men etter nærmere undersøkelser ble det klart at han ikke hadde vært der.

Torsdag opplyste politiet i Nordland om at de følger opp et tips om at Kamphuis er blitt observert i Danmark.

I tillegg skal aktivitet fra telefonen hans ha blitt registrert i Stavanger-området den 30. august, ti dager etter at han sist ble observert i Bodø, opplyser politiadvokat i Nordland politidistrikt, Trond Lakselvhaug i en pressemelding torsdag.

Ifølge den nederlandske avisen Algemeen Dagblad , som siterer nederlandsk politi, ble aktivitet fra Kamphuis telefon registrert i 20 minutter ved tettstedet Vikeså i Bjerkreim kommune sør i Rogaland. Telefonen skal da ha hatt et tysk simkort.

Van der Leest sier hun tolker alle tegn på at vennen fortsatt kan være i live som positive, men understreker at hun ikke tør å håpe på for mye.

– Vi kan ikke være 100 prosent sikre på at det er han som skrudde på telefonen. Rent følelsesmessig er alle tegn på at han er live et godt tegn, men ting er veldig usikre nå, legger hun til.

– Tror du jobben hans kan ha hatt noe med forsvinningen å gjøre?

– Vi kan ikke utelukke det, det er alt jeg kan si nå. Det jeg kan si er at koblingen hans til WikiLeaks er kraftig overdrevet i mediene. Han kjenner kanskje Julian Assange, men han har bare holdt sikkerhetskurs for journalistene deres, slik han også har gjort for mange andre, understreker hun.

– Arjen er en veldig intelligent person

Gravejournalist for nederlandske Argos Radio 1, Sanne Terlingen, kjenner også Kamphuis godt.

– Arjen er en veldig intelligent person, og selv om han er veldig flink med datamaskiner, elsker han også å reise og diskutere internasjonal politikk:

– Han har alltid et kritisk blikk, og deler sjelden vanlige oppfatninger, men gjør seg opp sine egne tanker i politiske diskusjoner, forteller hun til VG.

Terlingen beskriver Kamphuis som en generøs person, som alltid passer på at alle har det bra. Eksempelvis skal han ha brukt deler av lønnen han får for sikkerhetskurs til å finansiere sikre datamaskiner til journalister i U-land, forteller hun.

Ifølge Algemeen Dagblad skal nederlandsk politi ha mottatt et tips om at 47-åringen kjøpte en sammenleggbar kajakk i en butikk like utenfor Amsterdam før han reiste til Norge. Ifølge selgeren skal Kamphuis ha planlagt å padle i de norske fjordene.

– Jeg håper de nye sporene i saken kan hjelpe politiet med å finne ham i live, det er det vi håper på nå, at han har det bra, sier Terlingen.