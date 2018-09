SKATT: SV-leder Audun Lysbakken vil i forbindelse med statsbudsjettet foreslå å innføre skatt på arv for å utjevne makten i samfunnet. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

SV vil gjeninnføre arveavgift

SV vil denne høsten foreslå å gjeninnføre skatt på arv, men med et bunnfradrag i størrelsesorden fem millioner kroner.

Ifølge SV-leder Audun Lysbakken kan dette utjevne noen av forskjellene i makt og rikdom som han mener er i ferd med å vokse frem.

Men partiet ligger ikke an til å få flertall for forslaget.

– I Norge er det ikke lenger arbeidslinjen som gjelder, det er arvelinjen som gjelder, sier Lysbakken til VG.

Som støtte for sitt syn at den rikeste delen av befolkningen i Norge drar fra resten mye fortere enn i land som Frankrike, Nederland og Spania, viser partiet blant annet til en OECD rapport fra 2014.

Den slår fast at fra 1980 og frem til 2011 økte den rikeste prosenten av befolkningen i Norge sin andel av den totale inntektsveksten med 70 prosent - til 7–8 prosent av all inntekt før skatt.

– Å fjerne all skatt på arv slik regjeringen har gjort, er en gavepakke til dem på toppen, mener Lysbakken.

Høyre-Frp-regjeringen fjernet arveavgiften 1. januar 2014. Den gamle arveavgiften var på mellom 6 og 15 prosent av arv eller gaver over 470.000 kroner. Arv til ektefelle var ikke avgiftspliktig.

I sitt forslag vil SV ha et bunnfradrag på rundt fem millioner og en sats på 10 prosent, muligens høyere. Dermed mener partiet de skåner dem med alminnelig inntekt og liten formue.

SP, Ap og KrF negative

SP er ikke interessert i å innføre en slik arveavgift.

– Dette er vi negative til. Det er allerede betalt skatt av de verdiene som arves, sier partiets nestleder Ola Borten Moe til VG.

Han mener den gamle arveavgiften ga en rekke uheldige utslag når familier fikk en stor regning i tilknytning til arveoppgjøret.

– Du kan se for deg familiebedrifter som representerer betydelig verdier men ikke trenger å være likvide av den grunn. Det betyr at generasjonsskifter blir veldig vanskelige. Det så man utslag av tidligere og det ønsker vi ikke å gjeninnføre.

Borten Moe mener den viktigste mekanismen for utjevning er et godt progressivt skattesystem på inntekt.

Også Arbeiderpartiet er imot forslaget.

– Dette står ikke på vår dagsorden. Det er prisverdig å lete etter ordninger som reduserer forskjeller, men vi redd for at dem som har mye bare organiserer seg bort fra å betale avgiften, sier stortingsrepresentant Rigmor Aasrud til VG.

– Vi har ikke planer om å innføre arveavgift eller skatt, og har heller ikke dette i vårt program, skriver KrFs Kjell Ingolf Ropstad i en sms til VG.

– Urealistisk

Også Høyre skyter, ikke overraskende, ned ballongen.

– Jeg registerer at det fra rødgrønn side fortsatt er et mål å skattlegge folk mer. Jeg ser det som urealistisk at dette vil få flertall i Stortinget, og det vil definitivt ikke være en linje regjeringspartiene vil slå inn på, skriver Elin Agdestein, som sitter i Stortingets finanskomité for Høyre, i en SMS til VG.

Hun peker også på at den tidligere arveavgiften slo uheldig ut for generasjonsskifter i familiebedrifter og i forbindelse med arv av barndomshjem.