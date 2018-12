Nye tall: KNM «Helge Ingstad» kostet 4.316.962.611 kroner

INNENRIKS 2018-12-14T09:34:33Z

Med våpenlast, alt av utstyr og oppgraderingene som er gjort etter levering, så kostet KNM «Helge Ingstad» 4,3 milliarder kroner, ifølge Forsvaret.

8. november krasjet fregatten KNM «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola TS». Forsvarets høyteknologiske fregatt fikk store skader, og det er uklart om hvor mye av verdiene i den rådyre fregatten som er mulig å berge.

Ifølge Forsvarets foreløpige beregninger er kostnadene knyttet til fregatten 4.316.962.611 kroner. Dette inkluderer våpenlasten, alle systemer om bord og oppgraderinger som er gjort etter levering. For disse pengene kan du blant annet kjøpe:

108.194.551 Grandiosa original (39,90 kroner per pakke).

6444 nye Tesla Model S (669.829 kroner per stykk).

Fotballklubben Leicester City (ut fra verdien satt av Forbes ).

Selve fartøyets kostnad er drøye 3,6 milliarder kroner, mens resten av utrustningen skal ha kostet i underkant av 700 millioner kroner. Alle prisene er beregnet i 2018-kroner.

Her kan du se hvordan fregatten sank dypere under vann uken etter kollisjonen, etter at kablene som skulle sikre fregatten røk:

Dyrere med ny fregatt

KNM «Helge Ingstad» var en av fem fregatter i Nansen-klassen som Forsvaret bestilte fra verftet Navantia. Å bestille en tilsvarende fregatt til listepris er ikke mulig:

«Det presiseres at dette ikke er gjenanskaffelseskostnader», skriver Forsvarsdepartementet om de 4,3 milliardene fregatten kostet.

Å erstatte krigsskipet vil med andre ord trolig bli mye dyrere enn hva Forsvaret betalte for skipene som ble levert mellom 2006 og 2011.

«Helge Ingstad» er regnskapsført hos Forsvaret til 1,8 milliarder, har Forsvarsdepartementet tidligere opplyst til NRK .

Se hvordan vannet rant mellom skottene som skulle holde fregatten flytende:

Forsikringsoppgjør

Både politiet og Statens havarikommisjon undersøker ulykken. Hvem som er ansvarlig for ulykken er derfor ikke klart. Kostnadsberegningene Forsvaret har gjort blir sentralt i et eventuelt forsikringsoppgjør .

«Dette skal danne grunnlag for eventuelt økonomisk krav ovenfor forsikringsselskapet som har forsikret tankfartøyet TS Sola når ansvarsforhold er avklart», skriver Forsvaret i dokumentet.

Statens eiendeler, herunder Forsvarets utstyr, er ikke forsikret .

Statens havarikommisjon har informert om at «Helge Ingstad» trodde lysene fra «Sola TS» var en terminal på land , og at de derfor ikke svingte unna.

Denne uken ble det kjent at politiet i Bergen etterforsker Fedje trafikksentral for mulige brudd på forskrifter, instrukser eller lover, etter kollisjonen 8. november.

Se VGs rekonstruksjon av ulykken:

Dyr bergingsaksjon

Forsvaret jobber nå med å berge den havarerte fregatten, som de planlegger å sende til Haakonsvern for inspeksjon. Der skal de sjekke hva som er mulig å berge.

Å få skipet dit er langt fra gratis.

23. november kunne VG skrive at begningsaksjon er beregnet å koste 70 millioner kroner. Planen da var å heve skipet før jul, men dårlig vær gjør at dette nå er utsatt .

I tillegg risikerer de ansvarlige et krav om bergelønn eller assistansegodtgjørelse for verdiene som ble berget av dem som deltok i redningsaksjonen etter kollisjonen.

Slik skal KNM «Helge Ingstad berges»: