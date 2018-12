GAVE: Unni Aadalen innrømmer at hun gikk litt lei etter å ha strikket 70 votter, men fullførte jobben. Foto: St. Hallvard videregående skole

Rektor Unni strikket 116 votter til sine ansatte

Rektor Unni Aadalen gjorde en spesiell innsats for de ansatte ved St. Hallvard videregående skole i Lier.

Publisert: 22.12.18 20:16

Da de ansatte ved St. Hallvard videregående skole i Lier tok juleferie denne uken, hadde rektoren gjort sitt for å trekke opp julestemningen.

Hun hadde nemlig strikket en vott med skolens mønster til alle de 114 ansatte.

– Jeg har strikking som hobby, og i januar i år tenkte jeg at det kunne vært morsomt å laget et eget mønster som har tilknytning St. Hallvard-legenden, som er bakgrunnen for skolens navn, sier Aadalen til VG.

Det var Lierposten som omtalte saken først.

Bra mottakelse

Aadalen forteller at vottene ble svært godt mottatt av de ansatte.

– De trodde ikke det var sant. Jeg tror slike ting kan skape fellesskap og samhold som vi vil få god nytte av. Det handler om å gjøre en innsats for de ansatt som gjør en veldig god jobb. I år ble det ganske personlig, sier hun.

Fargen på vottene er lilla, som også pryder skolens logo.

Fikk motbakke

Til tross for at Aadalen er glad i strikking, kom hun til et punkt der arbeidet begynte å gå trått.

– Da jeg kom til 70 par, kjente jeg at det begynte å bli slitsomt. Men når man først starter på noe, må man fullføre, slår rektoren fast.

Lierposten skriver at Aadalen også har invitert elever til å strikke med henne i storefri.