DREPT: Janne Jemtland ble funnet i Glomma ved Eid bro lørdag 13. januar. Foto: Jørgen Braastad

Politiet mener å ha kontroll på hvordan Janne ble fraktet til Glomma

Publisert: 12.02.18 15:45

Janne Jemtland ble kjørt til Eid bro hvor hun senere ble funnet død i Glomma, åtte mil fra hjemmet der politiet mener ektemannen drepte henne. De mener å ha kontroll på kjøretøyet som ble brukt.

Ektemannen ble mandag varetektsfengslet i ytterligere fire uker.

Han ble 13. januar pågrepet og siktet for forsettlig drap på sin kone Janne Jemtland. Samme dag som ektemannen ble pågrepet, tok politiet beslag i alle kjøretøyene til siktede . Det er snakk om tre biler og en traktor.

Det har siden blitt gjort omfattende kriminaltekniske undersøkelser på kjøretøyene, og politiet mener nå å ha kontroll på kjøretøyet som ble brukt for å frakte Janne Jemtland fra hennes hjem til Eid bro ved Glomma.

– Vi leter per nå ikke etter andre biler, sier politiadvokat André van der Eynden til VG, som ikke ønsker å si noe om når tobarnsmoren ble fraktet til Våler kommune.

Kartlegger motiv

Janne Jemtland forsvant 29. desember, og saken ble først omtalt som en forsvinningssak. Etter to uker ble derimot hennes ektemann pågrepet og siktet for forsettlig drap på kona.

Få oversikt: Dette er forsvinningen i Brumunddal

Van der Eynden ønsker ikke å gå nærmere inn på hendelsesforløpet den aktuelle natten. Men det er allerede klart at politiets teori så langt er at Janne Jemtland ble skutt ved hennes hjem natt til 29. desember. Deretter hører det med i teorien at de to blodsporene som ble funnet i dagene etter hun forsvant er plantet, at hennes telefon ble ødelagt og at hun ble fraktet med et kjøretøy til Eid bro i Våler kommune.

– Vi jobber fremdeles med å kartlegge hendelsesforløpet, og vi får ennå god bistand fra Kripos, sier politiadvokaten.

– Har dere funnet et motiv for handlingen?

– Vi undersøker en rekke ulike motiv, og vi har flere ulike teorier. Men vi har ikke låst oss til et motiv per nå, sier han.

Ikke funnet drapsvåpenet

Politiet har ikke funnet våpenet som ble brukt i drapshandlingen, selv om de har lett på flere steder. Politiadvokaten mener de likevel har andre spor som gjør at de kommer videre i etterforskningen, og at de håper å få opplysninger som gir dem et grunnlag for å si noe mer om våpenet som er brukt.

– Våpenet er sentralt for oss, og vil selvfølgelig være viktig for oss å finne, sier han.

Han ønsker ikke å svare på om den drapssiktede ektemannen har gyldig våpentillatelse.

– Jeg kommer ikke til å gå inn på hans forhold til våpen, sier han.

Begjærte åtte uker varetekt

Den drapssiktede ektemannen har til nå vært i åtte omfattende avhør, og disse vil fortsette de neste to ukene. I avhørene får lokalt politi bistand fra Kripos.

– Det er noe av det mest sentrale vi holder på med i etterforskningen nå. Den siktede har vært villig til å la seg forklare, sier politiadvokaten.

Mandag begjærte politiet ektemannen varetektsfengslet i åtte nye uker med brev- og besøksforbud. Siktede samtykket selv kun til fire uker.

– Vi mener at det fremdeles foreligger fare for bevisforspillelse, og at vi har så mye arbeid som gjenstår i etterforskningen. Derfor ba vi om dette, sier van der Eynden.