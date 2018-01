Tre busser og fire biler i kollisjon i Lillehammer

Publisert: 11.01.18 15:40

INNENRIKS 2018-01-11T14:40:27Z

LILLEHAMMER (VG) Tre busser og fire biler kolliderte torsdag ettermiddag i Langes gate i Lillehammer.

Politiet melder på Twitter at to av sjåførene er sendt til legevakten for sjekk etter kollisjonen. Det er ikke snakk om alvorlige personskader, opplyser politiet.

Det ble meldt om brann i en av bussene etter kollisjonen.

– Det viste seg at det var kjølevæske som hadde gått inn på varm motor og resulterte i en voldsom røykutvikling, så det var ikke brann, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Kjartan Våge til VG.

En passasjer ble også sjekket av helsepersonell på stedet, men det ble besluttet å ikke sende vedkommende videre til ytterligere sjekk, opplyser Våge.

Politiet på stedet opplyser til VG at personen selv har gått til legevakten for oppfølgning etter hendelsen.

Årsaken til kjedekollisjonen var svært glatt veibane, og en buss som ikke klarte å stoppe i tide.

– Det sto fire personbiler og ventet på grønt lys i bunnen av en bakke. Tre busser kommer ned bakken, og den bakerste klarte ikke å stanse, skled og tok med seg alle foran, sier Våge.

Knut Ole Johannesen ved brannvesenet i Lillehammer -regionen sier til VGs reporter på stedet at han i løpet av sine mange år i yrket ikke har sett noe lignende.

– Nei, jeg har ikke sett dette før. Ikke med så mange kjøretøy, sier Johannesen.

Han forteller at brannvesenet nå er i gang med rydding på stedet.

– Vi har startet med opprydning her nå, og venter bare på litt tyngre bergingsutstyr for å få fjernet bussene.

Kollisjonen skjedde i Langes gate på Lillehammer, og politiet meldte om hendelsen like før klokken 15.30 torsdag ettermiddag.

– Gaten vil være stengt frem til det blir forsvarlig strødd, slik at biler og busser kan kjøre trygt videre, opplyser politiet på stedet.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!