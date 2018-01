MILDVÆR: Varmere luft skaper utfordringer for trafikantene. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Nå er det superglatt: Advarer bilister

Publisert: 24.01.18 09:35

Mildere luft og vekslende temperaturer fører til glatte veier og vanskelige kjøreforhold. Det er også varsel om betydelig snøskredfare.

– Hovedveinettet er bart og vått i hele østlandsområdet og langs kysten. Men på de mindre veiene og i innlandet kan det være issåle. I tillegg er vann i veibanen en utfordring i trafikken, forteller Nils Jacob Aae, trafikkoperatør i Statens vegvesen, til VG.

Statens vegvesen gjør folk oppmerksomme på at det vil være vanskelige kjøreforhold ut dagen. Det er spesielt glatt i Buskerud, Vestfold, Hedmark, Oppland og Agder.

– Det vil være sånn i dag. Det er spådd noe nedbør, så da har jeg ikke troen på at det blir så mye bedre. Vår oppfordring til bilistene er at de er litt ekstra oppmerksomme, sier Aae.

Han forteller at fylkesvei 27 og riksvei 13 er stengt. Sistnevnte er stengt på grunn av to snøskred, ett ved Vinje og ett på Hokafjellet, skriver Bergens Tidende.

Det har vært en rekke bilulykker sent tirsdag og i morgenstimene onsdag. Blant annet har en toetasjes buss med 26 passasjerer kjørt av veien og veltet på E18 i Østfold.

Mildværet skaper trafikkproblemene

Det er overgangen til mildvær som fører til de glatte veiene, forklarer meteorolog ved Storm Geo, Ina Ynnesdal.

– Det er mildere luft store deler av landet. Lokale forskjeller av ulike type nedbørsform skaper problemer for trafikantene. Det ligger i grenseland mellom snø, sludd og regn – det kan blir problematisk.

Det er meldt enda mildere vær de neste dagene, før kuldegradene sniker seg innpå igjen til helgen.

– Disse vekslende temperaturforskjellene kan skape ytterligere utfordringer for bilistene. Fordi det regner, så fryser det på – og så kanskje snø på toppen, forklarer Ynnesdal.

Hun forteller at det er ventet en del nedbør på Østlandet.

– Det skal komme 10–15 mm med nedbør i løpet av formiddagen. I Oslo-området blir det ikke store mengder, men sør for Oslo kommer det mer. Det vil hovedsakelig være regn, sludd og våt snø.

Snøskredfare

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har utstedt varsel om betydelig snøskredfare i Indre Fjordane, Jotunheimen, Indre Sogn, Voss, Hallingdal, Hardanger og Vest-Telemark, melder NTB.

Varslene gjelder for onsdag og torsdag.

I tillegg til riksvei 13 som er stengt på grunn av snøras, gikk også et snøskred mellom Menes og Ulvestad på fylkesvei 152 i Balestrand kommune i Sogn og Fjordane. Veien vil ikke åpnes før tidligst torsdag morgen. Også fylkesvei 92 mellom Nese og Vikøyri har det vært ras.

Det er også kolonnekjøring på fylkesvei 50 ved Aurland og riksvei 7 over Hardangervidda.

Storm på Vestlandet

– Vestlandet tar den verste støyten, men man vil også merke det på Sør- og Østlandet, sier meteorologen.

Hun forklarer at det er en front på vei innover mot Rogaland som vil bre seg utover dagen.

– Det blir stiv og sterk kuling, og i de mest utsatte stedene på kysten av vestlandet kan det faktisk bli storm. På fjellet på Sørlandet vil det nok også bli heftig vind, sier Ynnesdal.

Hun forteller at det vil bli en vindhastighet på omtrent 20–22 meter per sekund, og opp mot 25 meter per sekund mot kvelden onsdag.

– Det blir innevær i dag, for å si det sånn, avslutter meteorologen.