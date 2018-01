SIKTET FOR DRAP: Den nå 16 år gamle jenta er siktet for drap og drapsforsøk etter at hun knivstakk to personer på Sørlandssenteret i Kristiansand i fjor sommer. Foto: Privat

Knivdrapet på Sørlandssenteret ferdig etterforsket

Politiet er ferdig med etterforskningen av knivdrapet på Sørlandssenteret i juli i fjor.

Den nå 16 år gamle jenta er siktet for drap på 17 år gamle Marie Skuland og drapsforsøk på en 23 år gammel kvinne.

– Saken er ferdig etterforsket, og vi avventer nå en personundersøkelse fra Kriminalomsorgen før den sendes til statsadvokaten, opplyser politiadvokat i Agder politidistrikt, Cecilie Pedersen Hille til VG.

Hun anslår at dette vil bli gjort i midten av februar. Da er det opp til statsadvokaten å beslutte om det skal tas ut tiltale mot den siktede jenta.

Hille mener en hovedforhandling trolig vil komme opp før sommeren.

Siktelsen mot den nå 16 år gamle jenta er senere utvidet til også å gjelde trusler, vold mot offentlig tjenestemann og 20 tilfeller av skadeverk.

Spesielt fokus på jentas bakgrunn

Det var 26. juli i fjor at 17 år gamle Marie Skuland og en kvinne på 23 år ble knivstukket på Sørlandssenteret i Kristiansand . 17-åringen døde av skadene drøye seks timer senere på Sørlandet sykehus . Samme dag ble den da 15 år gamle jenta pågrepet og siktet for drap og drapsforsøk.

– Vi har en formening om motiv uten at jeg vil gå inn på det. I saker der mindreårige er siktet har man et spesielt fokus på den siktede, og i denne saken har vi også hatt et spesielt fokus på bakgrunnen og hvorfor drapet har skjedd, sier politiadvokaten.

Den drapssiktede jenta har en lang historie i blant annet barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien. Fem måneder før drapet på Sørlandssenteret, skrev den daværende 15-åringen et langt leserinnlegg hvor hun fortalte om sin fortid med psykiske lidelser.

Leserinnlegget ble publisert etter at nødetatene gjentatte ganger hadde rykket ut etter jentas trusler om å ta sitt eget liv.

«Det har hele veien vært et rop om hjelp. Jeg har vist min frustrasjon, fortvilelse, og tristhet med alvorlige, drastiske handlinger. Jeg visste ikke selv hva jeg ville, eller hva som kunne hjelpe meg. Jeg visste bare at noen måtte gjøre noe», skriver hun i innlegget .

Jenta har vært varetektsfengslet ved ungdomsenheten i Bjørgvin fengsel, og vil trolig fortsatt holdes i varetekt der frem til hovedforhandling.

16-åringen har i to avhør forklart som om drapet og drapsforsøket, hun har også vært i nylig avhør for forholdene som dreier seg om trusler og skadeverk.

Hennes forsvarer, Hege Klem, forteller at hennes klient ikke erkjenner straffskyld for drap og drapsforsøk.

– Vi avventer rettssak nå, og hun har det etter forholdene greit. Jeg opplever at hun blir godt ivaretatt i fengselet, sier hun.

Helsetilsynet sluttfører rapport

I etterkant av drapet satte Statens helsetilsyn igang tilsy n med de involverte aktørene som har hatt kontakt med den nå 16 år gamle jenta.

Hun har i en årrekke hatt kontakt med både det private og kommunale barnevernet samt spesialisthelsetjenesten i Kristiansand kommune.

Fylkeslege i Vest-Agder, Anne-Sofie Syvertsen, opplyser til VG at de nå er i sluttfasen av arbeidet, og at den endelige rapporten vil foreligge i begynnelsen av februar.

Hun ønsker ikke å gå nærmere inn på hvilke funn de har gjort eller andre detaljer i rapporten nå, men forteller at de blant annet har hatt samtaler med den drapssiktede jenta i fengselet i Bergen.

– Vi har sett på hennes bakgrunnshistorikk, men har hatt særlig fokus på det siste året, forteller fylkeslegen til VG.

I arbeidet har de blant annet innhentet dokumentasjon fra aktørene som har hatt kontakt med jenta. Statens helsetilsyn har bistått fylkeslegen i arbeidet.

Sykehuset har erkjent lovbrudd

Sørlandet sykehus har allerede erkjent å ha brutt loven i behandlingen av 16-åringen . Hun hadde i forkant av drapet en lang og komplisert forhistorie i både psykiatrien og barnevernet.

Sykehuset iverksatte kort tid etter drapet en gransking, og granskningen har nå fastslått at spesialisthelsetjenesten ikke brukte god nok tid på å utrede jenta mens hun var akuttinnlagt. Det kommer frem i en rapport som Fædrelandsvennen har fått innsyn i.

Den slår også fast at sykehuset i stor grad har støttet seg på vurderingene til én og samme behandler, og at man burde ha skaffet seg alternative syn på behandlingstiltak for jenta.