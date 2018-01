Politiet fant kidnappet mann i bilen til drapsdømt

NTB

Publisert: 22.01.18 14:19

En tidligere drapsdømt mann ble ved en tilfeldighet stoppet av politiet med en kidnappet mann i baksetet. Nå må han og to medtiltalte møte i retten.

Hendelsen skal ha skjedd 26. juli i fjor, melder ABC nyheter . Den tidligere drapsdømte 39-åringen fra Vestfold ble da stoppet i en trafikkontroll i Larvik .

39-åringen og to menn i 20-årene skal ifølge tiltalen ha slått og kvalt en annen mann, før de forsøkte å legge ham inn i bagasjerommet på bilen. Da det ikke fungerte skal den kidnappede mannen blitt plassert i baksetet.

Det hele skal ha vart i 20 minutter før en politipatrulje ved en tilfeldighet stoppet bilen.

– Det stemmer at politiet på et tidspunkt kom bak nevnte bil og stoppet den. Så kom historien for en dag, sier politiadvokat Magnar Pedersen i Sørøst politidistrikt.

Etter det ABC nyheter kjenner til var den tidligere drapsdømte mannen ute på prøve etter å ha sonet en grov voldssak da han ble pågrepet.

I 2004 ble han dømt til 10 års fengsel for drapet på 27 år gamle Zia Anwar , som ble funnet død i en utbrent bil på Stoa i Arendal i mars 2003.

Rettssaken mot 39-åringen og de to andre mennene på henholdsvis 25 og 26 år vil gå i Larvik tingrett i starten av mars. Den tidligere drapsdømte mannen er også tiltalt for å ha sendt truende tekstmeldinger til en kvinne.