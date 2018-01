SIER NEI: Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo sier det er uaktuelt med et forbud mot fossilbiler i Oslo. Foto: Helge Mikalsen

Ap-Raymond: Helt uaktuelt med forbud mot fossilbiler

Publisert: 25.01.18 15:44

INNENRIKS 2018-01-25T14:44:39Z

Torsdag morgen åpnet Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) for et forbud mot bensin- og dieselbiler i 2024. – Helt uaktuelt, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Til NRK sa miljøbyråden torsdag morgen at de «ville se om det ble nødvendig» med et forbud. Det fikk Høyres gruppeleder i Oslo Bystyre, Eirik Lae Solberg til å reagere. Han mener det vil være et ytterliggående tiltak som vil skape enorme problemer i hverdagen for mange.

– Med mindre hun kan utelukke et forbud er jeg uenig i at det er en god løsning, sier han til VG.

Avviser forbud

Nå skyter byrådsleder Raymond Johansen ned alle planer om et slik forbud. I en pressemelding torsdag ettermiddag karakteriserer byrådslederen et forbud mot fossilbiler som «helt uaktuelt».

– Med innføring av miljødifferensierte bomsatser og lavutslippssoner håper vi langt på vei å nå målsettingene innen 2024. Jeg ser det derfor som helt uaktuelt med forbud mot fossilbiler, sier byrådslederen.

Handlingsplan

Torsdag legger Byrådet frem en revidert handlingsplan for bedre luftkvalitet i Oslo. Den gjeldende handlingsplanen ble vedtatt i Oslo Bystyre 20. mai i 2015, og tiltakene er i hovedsak gjennomført.

Ifølge Miljødirektoratet tilfredsstiller ikke den gamle handlingsplanen kravene i forurensningsforskriften for hvordan grenseverdiene for nitrogenoksid (NO₂) kan overholdes.

Byrådet har i den nye handlingsplanen, som et bredt flertall i Oslo bystyre vedtok før jul, bedt Klimaetaten i hovedstaden om å utrede hvordan området innenfor Ring 3 kan bli fossilfritt i 2024. Det betyr ikke at det vil bli forbudt å bruke bensin- og dieselbiler om seks år, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg.

– Det stemmer ikke som flere medier har skrevet i dag at byrådet ønsker et forbud. Vi har bedt om faglige råd til hvordan vi kan legge til rette for at området innenfor Ring 3 i Oslo sentrum blir fossilfritt i 2024, i tråd med bystyrets vedtak, sier miljøbyråden til VG.

Bedre by

Berg understreker flere ganger overfor VG at hun ikke ønsker et forbud, og mener det største problemet med biltrafikken i Oslo i dag er den høye luftforurensningen, og skadene den påfører innbyggerne i byen.

– Det er over 200 000 mennesker som rammes av luftforurensning i hovedstaden i dag, hovedsakelig grunnet trafikk. Dette er Norge også dømt for i EFTA-domstolen. Staten har pålagt oss å finne løsninger for å bekjempe dette problemet.

Miljøbyråden tror innbyggerne i Oslo er positive til de grønne endringene handlingsplanen vil føre med seg.

– Jeg tror veldig mange i Oslo er bekymret for den høye luftforurensningen og de helsemessige konsekvensene det har for befolkningen. Hvis den går ned tror jeg flere vil oppleve Oslo som en bedre by å leve i, sier hun.

Eirik Lae Solberg sier til VG at Høyre er for at byen skal ha et klimabudsjett, men at han er uenig i noen av tiltakene, blant annet det omdiskuterte forbudet.

– Vi ser en veldig positiv utvikling nå. I desember i fjor var 40 prosent nybilsalget i Oslo elbiler. Når vi kommer til 2024 vil det nesten ikke selges bensin- og dieselbiler. Et forbud er derfor unødvendig, men vil likevel gjøre det veldig vanskelig for folk som har en gammel bensin- eller dieselbil:

– Det er snakk om barnefamilier og eldre som av og til er avhengig av å bruke bil og som kan slite med å få skiftet ut gamle kjøretøy på så kort tid, og næringslivet vil også bli berørt, sier Lae Solberg til VG.

– Vil gi helsefordeler

Dag Tønnesen, seniorforsker ved Norsk institutt for luftforskning (NILU), forteller at instituttet aldri har kjørt noe scenario på hvordan Oslo-luften vil være om Byrådet vedtar at området innenfor Ring 3 skal bli bensin- og dieselfritt. Likevel tror han det vil ha helsefordeler for innbyggerne i området.

– Slik situasjonenen er nå er det høyeste konsentrasjonsfeltet for forurensing innenfor sentrumsnære områder, mer eller mindre Ring 2. For årsmiddelverdiene er de verste områdene der, og i noen områder rundt de store innfartsårene i nord-øst og nord-vest, sier han.