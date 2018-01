SKAL HA VISST: Tidligere Høyre-generalsekretær Lars Arne Ryssdal ble informert om saken allerede i 2014, ifølge ungdomspartiets tidligere generalsekretær Christopher Wand. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Tidligere generalsekretær i Unge Høyre: Høyres generalsekretær ble varslet om Tonning Riise i 2014

Publisert: 16.01.18 13:03

Høyre har avvist at partiet visste om varsler om Unge Høyres tidligere leder før forrige uke. Nå sier Unge Høyres tidligere generalsekretær til VG at han varslet moderpartiet i 2014.

– Jeg er helt sikker på at jeg varslet daværende generalsekretær i Høyre om varselet muntlig, ansikt til ansikt på hans kontor. Dette gjorde jeg alltid når vanskelige saker kom på mitt bord. Det er dessuten også i henhold til varslingsrutinene i Unge Høyre som jeg var med på å lage, skriver tidligere generalsekretær i Unge Høyre, Christopher Wand, i en e-post til VG.

Onsdag 10. januar gikk Unge Høyres leder Kristian Tonning Riise av. Det har siden kommet flere varsler på Riise om alvorlig seksuell trakassering. Det har også kommet frem at gamle varsler ikke ble fulgt opp skikkelig, inkludert en alvorlig episode.

Riise gikk av etter samtaler med generalsekretær i Høyre, John-Ragnar Aarset, og Unge Høyres generalsekretær Maria Barstad Sanner i slutten av 2017. I en pressemelding har Høyre opplyst at de to ikke var kjent med «konkrete varslingssaker» på dette tidspunktet.

Nå sier imidlertid Wand at Høyre ble informert allerede i 2014. Det var da han selv ble varslet, noe han sier han videreformidlet til daværende generalsekretær i Høyre, Lars Arne Ryssdal.

Tar det til orientering

Ryssdal gikk av som generalsekretær i 2015. Han svarer slik:

– Jeg tar det til orientering. Det viktige for meg er at Høyre stiller store krav til at tillitsvalgte forstår rollen sin. Og at Høyre har lav terskel for å slå ned på seksuell trakassering. Det var og er de nedfelte kjørereglene og reglene i partiet som ble utarbeidet i den tiden på min vakt. Vi sviktet i å ivareta de berørte ofrene og det var uansett mitt ansvar som generalsekretær å påse det og det sviktet. Jeg er svært lei meg når jeg ser i ettertid disse sakene og omfanget av de. Og jeg er veldig glad for at min etterfølger tar grundig fatt i det og at det blir en læring av dette, sier han.

– Det sentrale for meg er at det ikke resulterte i at jeg tok de grepene jeg skulle. Det var mitt ansvar å følge opp varslene, sier han videre.

– Ble du varslet eller ikke?

– Jeg sier hverken mer eller mindre enn at jeg tar Christophers forståelse til orientering, sier han.

Burde gjort mer

Wand legger til at han av respekt for varsleren ikke ønsker å kommentere noe nærmere om hva som skjedde.

– Selv om jeg varslet daværende generalsekretær i Høyre så burde jeg gjort mye mer for denne jenta selv, skriver Wand i e-posten.

Han vil nå redegjøre for hva som har skjedd i saken.

– Sammen med Unge Høyre og Høyre jobber jeg nå for å få klart alt som skjedde i denne saken. Jeg vil redegjøre grundig for min tid som generalsekretær i perioden 2012-2014 for Høyres Hovedorganisasjon og Unge Høyres landsforbund og håper det er et bidrag til at de får dannet seg et fullstendig bilde av hva som har sviktet når det kommer til å stoppe Kristian Tonning Riises atferd, skriver han.

VG har informert Høyres pressesjef Peder Egseth om Wand og Ryssdals kommentarer. Egseth viser til at Høyre har pressetreff på Høyres Hus klokken 17 tirsdag med Aarset og fungerende leder i Unge Høyre Sandra Bruflot.

Har lagt seg flate

Høyre og Unge Høyre beklaget fredag sin håndtering av varslene om Riise.

– At tidligere varslinger ikke er fulgt opp på en skikkelig måte, er ikke godt nok. Høyre har gjort en for dårlig jobb med håndteringen av disse sakene. Det er jeg lei meg for og vil beklage overfor varslerne, sa statsminister Erna Solberg.

Generalsekretær John-Ragnar Aarset beskrev saken slik:

– Etter at Tonning Riise trakk seg tidligere i uka, har saken fått en helt annen karakter. Vi har fått konkrete varslingssaker, konkrete historier fra personer som har hatt ubehagelige opplevelser. Flere har dessverre har forsøkt å varsle tidligere. De er ikke fulgt opp på en skikkelig måte. Det er både Unge Høyre og jeg veldig lei oss for. Det har vært en alvorlig svikt, sa Aarset.

