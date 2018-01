Mannskap fra Norske Redningshunder og Røde Korps Hjelpekorps var med i søket etter den savnede mannen på Hardangervidda. Foto: FOTO: JARLE MJÅNES / NORSKE REDNINGSHUNDER

Savnet mann funnet i god behold

Publisert: 16.01.18 09:01

Familien meldte mannen 40-årene savnet etter at de ikke hadde fått kontakt med ham siden lørdag ettermiddag.

Politiet , Røde Kors og Norske redningshunder lette tirsdag morgen etter en mann i 40-årene, som var meldt savnet på Hardangervidda .

Familien meldte mannen savnet klokken 19:30 mandag kveld.

Klokken 13.35 meldte politiet at mannen var funnet i god behold ved Finnsbergvatnet.

Operasjonsentralen opplyser at været skaper utfordringer for leteaksjonen.

– Vi har akkurat startet med å koordinere videre redningsaksjon og kartlagt hvilke ressurser vi har tilgjengelig. Akkurat nå er været for dårlig til å starte et søk i luften, foreløpig foregår søket med scooter langs bakken, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Stine Mjelde til VG.

Operasjonsentralen opplyser at mannen ikke var ventet hjem før neste uke, men familien valgte å melde ham savnet da de ikke har hørt fra ham siden lørdag ettermiddag.

– Han skulle i utgangspunktet være på tur i ti dager, men familien valgte å varsle siden han ikke har kontaktet dem slik dem avtalte før han dro på tur, sier Mjelde.

– Det er mulig at han har det fint, men at han befinner seg i et område uten telefondekning, og ikke har mulighet til å kontakte familien, legger hun til.

Politiet håper at været letter slik at de kan sendte et redningshelikopter til mannens antatte posisjon.