KRITISK: Ifølge Meyer var Venstre-lederen meget kritisk til innvandringsregnskapet. Foto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix

Skei Grande sendte tekstmelding om bruk av SSBs innvandringsregnskap: «Synes dere dette er greit?»

Publisert: 10.01.18 15:38

INNENRIKS 2018-01-10T14:38:14Z

Venstre-leder Trine Skei Grande mener SSBs innvandringsregnskap blir brukt som sannhetsvitne av rasister. Det skrev hun i en tekstmelding til daværende SSB-sjef Christine Meyer.

«Jeg har grubla litt på en ting – synes SSB at det er greit å bli brukt sånn», skrev Skei Grande i tekstmeldingen, som VG har fått tilgang til. Meyer fortalte om meldingen i onsdagens høring om den betente SSB-konflikten.

«Det er knapt en rasist-mail i min innboks for tiden som ikke bruker SSB som sannhetsvitne. Synes dere dette er greit?» skrev Skei Grande videre.

Hun viste til en lederartikkel i Nettavisen hvor det står at norske politikere må fortelle hvordan de over tid skal betale regningen for «en flyktningstrøm uten sidestykke».

Brukt av ekstreme

Til VG sier Skei Grande at hun ikke er imot innvandringsregnskapet, forskning på innvandring eller at SSB forsker på det.

– Det jeg reagerte på var at ekstreme miljøer brukte SSB-tall uten at de brydde seg om å korrigere, sier hun.

Skei Grande sier at hun fikk mange e-poster fra folk som sa blant at Norge ville bli et muslimsk land og viste til SSB-tall.

– SSB ble brukt som sannhetsvitne for ekstreme uttalelser. Da synes jeg det er SSBs jobb å rette på dette, sier hun.

Omstridt

Det såkalte innvandringsregnskapet, laget av forskeren Erling Holmøy, er i kjernen av striden om Statistisk sentralbyrå (SSB). Forskningen skal beregne kostnaden av innvandring for Norge, og har vært gjenstand for het debatt.

Meyer har selv vært kritisk til forskningen, noe hun mener gjorde at hun kom på kant med Fremskrittspartiet. Hun tror uenigheten om innvandringsstatistikk til slutt kostet henne jobben.

Skei Grande sitter for tiden i regjeringsforhandlinger med Høyre og Fremskrittspartiet. Frp har vært en stor tilhenger av innvandringsregnskapet.

– Ja, tallene han frambrakte har vært viktige og med å sette noen premisser som nok har formet norsk politikk, sa innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim til Klassekampen i fjor om Holmøys forskning.

Dette er SSB-saken:

Svarte med innlegg

– Jeg valgte å respondere på denne tekstmeldingen gjennom å skrive en kronikk i Dagens Næringsliv , hvor jeg på en objektiv måte forsøkte å få frem hva innvandringsregnskapet sa og hva det ikke kunne si noe om, sier Meyer under høringen onsdag.

Hun beskriver videre tallene som kommer ut fra innvandringsregnskapet som «svært usikre estimater over hva innvandrere kan koste staten i fremtiden», heller enn statistikk.

– Det at jeg uttrykte at innvandringsregnskapet var et sårt punkt, var et uttrykk for nettopp disse fagetiske vurderingene, sier Meyer.

Hun mener formidlingen av innvandringsregnskapet har gitt inntrykk av at tallene er langt sikrere enn det er grunnlag for.

Komiteens leder har spådd en lang høring: