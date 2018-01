BRØT ETISKE RETNINGSLINJER: Det har kommet fram i varslene mot Arbeiderpartiets tidligere nestleder, Trond Giske. Foto: Helge Mikalsen

Giskes advokater kritiske til Arbeiderpartiets varslerhåndtering

Publisert: 25.01.18 16:42

INNENRIKS 2018-01-25T15:42:29Z

Arbeiderpartiet har vurdert varslene som har kommet inn med påstand om brudd på partiets etiske retningslinjer. Prosessen får Giskes advokater til å reagere.

Etter gjennomgangen har Arbeiderpartiet konkludert med at det i flere av tilfellene har vært brudd på partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Det skriver Arbeiderpartiet i en pressemelding.

Partiet er ferdig med behandlingen av varslersakene, og videreformidlet vurderingene til den enkelte varsler, og Trond Giske selv.

– For Arbeiderpartiet er det forventet at våre tillitsvalgte har en atferd som er forenlig med vårt verdigrunnlag og våre retningslinjer for hvordan vi mener at kvinner og menn skal bli møtt i vår organisasjon. Dette ansvaret hviler ekstra tungt på våre fremste tillitsvalgte, heter det i pressemeldingen.

Trond Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet 7. januar, etter flere varsler mot ham. Dagen etter ble det også klart at han var ferdig som partiets finanspolitiske talsperson.

Giskes advokater kritiserer måten Arbeiderpartiet har jobbet på i denne saken.

– Vi stiller oss svært kritiske til at Arbeiderpartiet har behandlet sakene uten at Trond Giske har fått gi sitt tilsvar. Giske er sykmeldt, og har derfor ikke vært i stand til å fremlegge sin versjon, skriver advokatene i en pressemelding.

Giskes advokater, Christopher Hansteen og Frode Sulland, skriver at Arbeiderpartiet bryter et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp når de ikke lytter mer til Giske enn de har gjort.

– At den som blir anklaget får gi sin versjon, som partiet selv har hevdet de ville håndheve.

De reagerer også på at partiet har lagt til grunn det advokatene omtaler som en «omvendt bevisbyrde».

– Partiet har lagt opp til at varslerens forklaring legges til grun, og at det er Giskes ansvar å bevise sin uskyld. Når man da konkluderer uten at Giske har gitt sin versjon, er konklusjonen gitt, skriver de.

Arbeiderpartiet skriver på sin side at Giske har vært forelagt innholdet i varslene, og at hans advokater har hatt tilgang til alt materiale i sakene, og hatt løpende kontakt med partiets advokat.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener dessuten at Giske har fått god mulighet til å komme med sin versjon.

– Det mener vi, og vi mener det også var viktig av hensyn til varslerne å lukke sakene. Vi har sett det som vårt ansvar å kunne gi en tilbakemelding til hver av varslerne, og det har vi gjort i dag.

Partilederen understreker at det er han som har kommet fram til konklusjonene.

– Sentralstyret har bedt meg trekke konklusjoner fordi det har omhandlet en nestleder. Jeg tar ansvar for disse konklusjonene og har hatt god bistand fra partisekretæren, assisterende partisekretær og partiets advokat, sier han til NTB.