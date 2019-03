VENSTRESVING: Stein Erik Hagen forklarer overfor VG i dag hvorfor han har snudd i spørsmålet om pengestøtte til Venstre. Foto: Thomas Nilsson / VG

Stein Erik Hagen gir en million til Rajas Venstre

Stein Erik Hagen gir en million kroner til Akershus Venstre, for å støtte Venstre og den jobben Abid Raja gjør.

Publisert: 07.03.19 03:47







– Jeg kan bekrefte at vi har bestemt oss for å støtte Venstre med en million kroner foran årets lokalvalg. Vi sender pengene via Akershus Venstre, fordi det er Abid Raja som har tatt kontakt med meg og fordi jeg opplever at han gjør en god jobb for å fremme gode liberale verdier i Norge, sier Hagen, som begynte som Rimi-Hagen og har bygd seg opp som en av Norges rikeste menn.

Pengene kommer fra familieselskapet Canica.

Det betyr at han og familien har snudd. Da han kommenterte norsk politikk i januar, sa han at «vi har ikke diskutert det i familien, men jeg ser ikke for meg at vi vil gi støtte til KrF og Venstre».

– Jeg har tenkt meg om

– Jeg har tenkt meg om og kommet til at det er viktig å støtte de borgerlige partiene. Jeg sa i det intervjuet at jeg opplevde at det ikke er så stort skille mellom Ap og Høyre, men at det er en ganske stor forskjell hvis Ap havner i posisjon og må regjere med støtte fra Rødt, SV og De Grønne. Nå som vi har fått en borgerlig flertallsregjering, har vi valgt å gi støtte til dem i år.

les også Sentrale kilder i Venstre: Trine Skei Grande bør gå av neste år

– Betyr det at også KrF vil få støtte i år?

– Vi har i flere år gitt støtte til Høyre og Frp, og regner med at vi kommer til å fortsette med det. KrF har jeg ikke hørt noe fra, så det får vi se på. Utfordringen er at LO gir så mye til Ap og andre rødgrønne partier, at noen må stille opp på privat side. Vi greier ikke å matche de store beløpene som kommer fra LO, men noe balanse kan vi bidra med.

– Hvorfor støtter du Venstre via Akershus?

– For å være ærlig hadde jeg ingen planer om at vi skulle gi til Venstre i forbindelse med kommunevalgkampen, men for å være ærlig har Raja vært så pågående at jeg har latt meg overbevise.

– Det kan tolkes som om du blander deg inn i en maktkamp i Venstre?

les også Venstre-Raja tar avstand fra Jensen-påstand: – Innvandring er en berikelse

– Nei, dette bidraget kan på ingen måte tolkes slik. Hvem som leder Venstre, vil jeg ikke blande meg borti. Men jeg har fulgt Raja over tid og jeg har alltid likt ham, fordi han er uredd og frittalende. Og jeg har sett det han gjør for inkludering og mangfold – og at han er opptatt av å utvikle et liberalt samfunn og ikke minst gode rammevilkår for industri og næringsliv, sier han og legger til:

Begynte med et klapp på skulderen

– Jeg vet også at Abid med sin advokatbakgrunn representerer Akershus, kanskje spesielt og Asker og Bærum, hvor Venstre sist fikk over ti prosent oppslutning. Å løfte de folkerike kommune med mange liberale velgere tror jeg kan være en god strategi, sier Hagen.

les også Venstre-Trine svarer kritikerne: – Jeg vet hva som skal til. Jeg har gjort det før.

Raja er godt fornøyd med å ha landet en slik pengestøtte.

– Jeg har jobbet med det i litt over ett år: Under Norges Bank-sjefens årstale i fjor, klappet jeg Hagen på skulderen og lurte på hvorfor han ikke gir penger til Venstre. Han var åpen og vi innledet en dialog, som jeg er veldig glad for har endt med at han støtter oss økonomisk.

– Er du ikke redd for at slike penger fra Hagen kan slå negativt ut overfor enkelte velgere?

– Nei, det er jeg ikke redd for. Han støtter oss fordi han mener vi står for gode liberale verdier, at vi kjemper for gode rammevilkår for bedriftene og har et verdigrunnlag som vi deler.

DELE-VENSTRE: Venstres Abid Raja sier de skal dele pengene med Venstre nasjonalt. Foto: Hallgeir Vågenes

– Og når jeg skal ut å prate med velgerne våre i Asker og Bærum, så vet jeg at jeg treffer mange som nettopp er opptatt av rammevilkårene for næringslivet vårt og at den liberale stemmen er viktig. Det gjelder ikke bare der, men i hele landet, sier Raja og legger til:

les også Venstre-Raja: Venstre må erkjenne krisen

– Jeg vil foreslå at vi deler på pengene. Vi beholder rundt halvparten til valgkampen lokalt, så vil jeg gjerne gi resten til å løfte Venstres valgkamp også i distriktene, sier Raja.

Ifølge oversikt over partifinansiering fikk Venstre i forrige valgkamp i 2017 pengestøtte fra en del andre rikinger, toppet av Christen Sveaas Kistefos, med en million kroner og Joh. Johannson med 500 000 kroner.

– I Venstre er vi glade og takknemlige for alle som vil støtte oss i valgkampen, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.