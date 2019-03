VALGFORSKER: Bernt Aardal har i årevis fulgt norsk politikk som valgforsker og analytiker. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ekspert: – Kan ikke huske en sånn skandale i norsk politisk historie

Både Bernt Aardal og Bernt Hagtvet mener siktelsen av justisministerens samboer ikke kan sammenlignes med noen saker vi tidligere har sett i Norge.

Publisert: 14.03.19 17:52







– Jeg kan ikke huske at vi har hatt en sånn skandale i norsk politisk historie, sier Bernt Hagtvet til VG.

Han er er en nestor blant norske statsvitere og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Utover det ønsker ikke Hagtvet å kommentere saken som kulminerte med pågripelsen og siktelsen av justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen i parets hjem i Oslo torsdag, etter trusler mot justisministeren.

PROFESSOR: Bernt Hagtvet er professor i statsvitenskap, og har god oversikt over norsk politisk historie. Foto: Fredrik Solstad, VG

les også Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) tar permisjon etter siktelsen mot samboeren

– Hakeslepp

Professor og valgforsker Bernt Aardal deler Hagtvets korte analyse:

– Dette tror jeg ikke vi vil finne noe lignende eksempel på engang. Dette er en sånn sjokkmelding som kommer veldig overraskende på alle. Det er uansett en personlig tragedie for familien. Det som gjør denne saken enda mer spesiell, er er at det har vært veldig mye oppmerksomhet og spekulasjoner rundt dette, hva det gjelder og hvem det står bak, sier Aardal til VG.

Siktelsen mot Waras samboer gjelder brannen i en bil som tilhører justisminister Wara natt til søndag. Det er den femte kjente trusselhendelsen mot Waras bolig siden desember. Hendelsen sees i sammenheng med de tidligere hendelsene ved boligen.

les også Waras samboer siktet etter trusler mot justisministeren

– Det er også litt spesielt at det er PST som er aktører her, og han (justisminister Wara) på en måte er sjefen deres. Man får litt hakeslepp, sier Bernt Aardal.

– Man har jo lurt litt

Det første angrepet mot Waras bolig, kom kort tid etter at Waras samboer Laila Anita Bertheussen skrev en kronikk der hun kom med skarp kritikk mot teaterforestillingen «Ways of seeing», der parets bolig ble filmet. Hun anmeldte teaterstykket.

Aardal har merket seg at det i flere uker før pågripelsen av Waras samboer Bertheussen, har vært et stort fokus på saken.

– Man har jo lurt litt på om det har noe med Wara å gjøre enten som Frp-statsråd eller som justisminister, og man har ikke helt skjønt hvorfor det skulle være slik. For Wara har ikke vært en kontroversiell person hverken før han ble statsråd – eller etter. Så man har ikke fått dette helt til å gå i hop, fortsetter Aardal.

les også Carl I. Hagen om siktelsen mot Waras samboer: – Håper PST tar feil

Han viser til at saken har blitt enda mer unik, fordi samboeren til Wara selv har gått ut i mediene og spilt en aktiv rolle.

les også Dette er truslene

– Det gjorde hun helt til å begynne med, og rettet veldig sterke anklager mot teaterstykket for at de viste bilder av huset deres og etter hennes mening utsatte dem for fare. Så hun har jo også vært synlig i denne prosessen, og sagt mer om den enn Wara kanskje selv har gjort. Han har jo fått ros for at han har vært veldig forsiktig med det, minner Aardal om.

Bertheussen blir nå avhørt av PST. Det er uklart hvordan hun stiller seg til siktelsen. PST-sjefen sier det foreløpig ikke er grunnlag for varetektsfengsling.