I OSLO: USAs tidligere utenriksminister, senator og førstedame Hillary Clinton (71). Foto: Mattis Sandblad

Clinton på plass på middag hos Støre

RIS (VG) Hillary Clinton sitter i skrivende stund til bords med Jonas Gahr Støre, Anniken Huitfeldt og Hadia Tajik.

Publisert: 08.03.19 20:07 Oppdatert: 08.03.19 20:22







Det var Ap-lederen selv som inviterte den tidligere presidentkandidaten, utenriksministeren og førstedamen på middag til sitt hjem på Ris vest i Oslo.

Hun ankom Støres bolig cirka klokken 19.45 fredag kveld, og kan se frem til torskemiddag.

– Sist hun var i Norge i 2012 spiste vi fantastisk fisk i Tromsø, derfor ville jeg servere torsk i dag, fortalte Støre til VG tidligere fredag.

På grunn av tett program store deler av fredagen er det imidlertid ikke Støre selv som står over grytene, men en kokk.

VGs reporter på stedet forteller at både politiet og flere amerikanske sikkerhetsfolk passer på mens Clinton gjester Støre.

HOS STØRE: USAs tidligere utenriksminister, senator og førstedame Hillary Clinton (71). Foto: Mattis Sandblad

Støre sa i en tekstmelding til VG at han og Clinton var nære kolleger i fire år, og at hun er en av dem han kom nærmest under sin tid som utenriksminister.

– Både personlig og politisk, sa Støre.

– Vi har holdt kontakten, jeg har besøkt henne hjemme i Washington og hva er hyggeligere enn å invitere henne og gode kvinnelige kolleger hjem på middag på kvinnedagen.

PÅ VEI TIL TORSK: Anniken Huitfeldt på vei til middagsselskap hos Støre fredag kveld. Der er det torsk på menyen. Foto: MATTIS SANDBLAD

Tidligere i dag holdt Clinton tale på en kvinnekonferanse på Handelshøyskolen BI, hvor hun var hovedtaler.

Clinton gjorde det for tre dager siden klinkende klart at hun ikke ville gå opp mot Donald Trump igjen i presidentvalget i 2020.

Hillary Clinton feiret kvinnedagen på BI – disse studentene var heldige og fikk selfie: