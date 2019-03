HOVEDLEIA: Slepet med KNM «Helge Ingstad» bruker hovedleia sørover Hjeltefjorden, og kan ankomme kai ved Haakonsvern i 22-tiden. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

KNM «Helge Ingstad»: Slepet er i gang – vil nå Haakonsvern ved 22-tiden

ASKØY (VG) Alle fregattene i Sjøforsvaret er på plass og tar imot sitt havarerte søsterskip KNM «Helge Ingstad» når det kommer til hjemmebasen Haakonsvern i kveld – fire måneder etter planen.

Noen minutter før klokken 18.30 satte de tre slepebåtene og flytedokken «Boabarge 33» seg i bevegelse med sin høyst prominente last: Den havarerte milliardfregatten KNM «Helge Ingstad». Med hekken først.

Slepet skal ut i hovedleia i Hjeltefjorden.

– Vi vil gå vest av øya Skorpo, sør under Sotrabroa og gjennom Vatlestraumen, forklarer kommunikasjonsansvarlig Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell.

Har god kontroll

Godt sveiset fast til støttestag om bord på kjempelekteren «Boabarge 33» seilte milliardfregatten sørover Hjeltefjorden. Hele slepet har en hastighet på nærmere to knop.

Med den avgangen kan slepet lykkes å passere den trange Vatlestraumen like utenfor Haakonsvern ved høyvann – når tidevannsstrømmen svak.

– Det er slepebåten Boa Balder som drar, og de andre styrer. De har god kontroll på denne overfarten uavhengig av strøm og vær.. Årsaken til at avgangen ble fremskutt i tid, var at det gikk raskere å sveise på plass festestagene, forklarer Sandberg.

HER KOMMER VI: Klokken 1830 kom hele slepet med flytedokken «Boabarge 33» ut fra Hanøytangen. Slepebåten Boabarge drar, og Sjøforsvarets to slepere KNM Sleipner og KNM Mjølner styrer. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Alle på plass

Tre slepebåter var på plass for å sørge for fremdriften: Sjøforsvarets KNM Sleipner og KNM Mjølner, og dessuten den sivile Boa Balder. Ankomst kai ved Haakonsvern er da ventet ved 22-tiden.

Og der venter alle søsterfregattene: Den eldste, KNM «Fridtjof Nansen» ligger riktignok i fjelldokk for oppgradering – og har ligget der siden august. Mens langs kaiene ligger de andre heltene på rad: KNM «Thor Heyerdahl», KNM «Roald Amundsen» og KNM «Otto Sverdrup».

Alle velutstyrte, potente norske fregatter i femmilliardersklassen.

Dermed settes et foreløpig punktum på en hevingsoperasjon som er uten sidestykke i norsk sjøfart. For å kunne heve den vel fem tusen tonn tunge fregatten uten å påføre mer skade, hyret Forsvaret inn de to nederlandske kranlekterne «Rambiz» og «Gulliver», som synkront løftet milliardfregatten opp tirsdag denne uken.

Kostnadene har løpt, og var i januar passert en halv milliard ifølge forsvarsministeren.

Legges ved kai

Søndag formiddag ble alle de 16 løftekjettingene – til en samlet vekt av 275 tonn – forsiktig senket og fjernet fra skipet. Deretter ble flytedokken flyttet fra kranlekterne til kai på Hanøytangen for å sveise på de siste støttestagene som skal sikre fregatten under ferden til Haakonsvern og oppholdet der.

Sjøforsvaret inviterer mediene til orientering på hovedkaien på Haakonsvern tidlig mandag morgen – for å fortelle om fremdriften. Nå starter det omfattende arbeidet med restredning av utstyr, og deretter skal det utarbeides en tilstandsrapport.

Fregatten skal ligge montert på flytedokken langs kaien på Haakonsvern til det er fattet vedtak om dens videre skjebne: Lønner det seg å reparere – inkludert å demontere alt elektrisk og elektronisk utstyr og erstatte med nytt? Eller sendes skipet i retur til Hanøytangen for hugging?