Høyretopp vil bli skolesjef i Oslo

DIREKTØRER: Kari Andreassen (til venstre) overtok midlertidig som sjef for Utdanningsetaten i Oslo etter profilerte Astrid Søgnen (til høyre). Bildet er tatt under en egen høring i bystyresalen i januar der Søgnen gikk til angrep på byrådet for foranledningen til at hun gikk av som direktør. Foto: Trond Solberg, VG