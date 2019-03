KREVER VAKSINERING: Helsepolitisk talsperson og stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H). Foto: Hallgeir Vågenes

Krever vaksinering av helsepersonell: – Jobber du med syke personer skal du ikke være en risiko for dem

Etter at det mandag ble påvist meslingutbrudd hos en ansatt på legevakten i Oslo, har diskusjonen om obligatorisk vaksinasjon av helsepersonell blusset opp igjen.

Publisert: 20.03.19 16:54 Oppdatert: 20.03.19 17:38







I februar 2018 ble det påvist meslingsmitte hos tre personer. En av de smittede var en helsearbeider fra Vestvågøy.

Den gang gikk Stensland, som er Høyres helsepolitiske talsperson, hardt ut og krevde at helsepersonell skulle vaksineres i tråd med vaksinasjonsprogrammet.

Nå gjør han det nok en gang, etter at det mandag ble påvist meslingutbrudd hos en ansatt på legevakten i Oslo:

– Når du jobber innen helse er det aldri gøy å si «hva var det jeg sa». Nå er jeg dessverre nødt til å bruke det uttrykket, sier Stensland til VG.

Vaksinasjonsprogrammet * Alle barn i Norge skal tilbys vaksiner etter vaksinasjonsprogrammet. * Vaksinasjonen er frivillig, men norske barn har rett til å bli vaksinert og få den beskyttelse vaksinene i programmet kan gi. * Oppfriskningsdoser til voksne er aktuelt under forhold med økt smitterisiko, for eksempel ved utenlandsreiser. * Sykdommene det vaksineres mot i programmet er de følgende: Rotavirusinfeksjon, difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, hjernehinnebetennelse, strupelokkbetennelse, sepsis (blodforgiftning), meslinger, kusma, røde hunder og humant papillomavirus (HPV). I tillegg hepatitt B og tuberkulose for definerte risikogrupper. Kilde: NHI, Norsk Helseinformatikk Vis mer vg-expand-down

Haster med tiltak

– Til legevakten kommer det svært syke personer. Den som pleier deg når du er syk skal ikke være den som gjør deg sykere, sier Stensland.

UTBRUDD: Personen som er smittet av meslinger var ansatt på legevakten i Oslo. Foto: Marius Knutsen

Stensland påpeker at det er for sent å vaksinere når sykdommen har slått ut. Han mener derfor det haster med et tiltak om vaksinering av helsepersonell.

Han påpeker at ledere på hver helseavdeling også skal kunne hente informasjon om ansattes vaksinasjonsstatus, slik at de ikke utgjør en fare for pasientene.

– Jeg forventer at temaet blir tatt høyst alvorlig. Jeg har utfordret Folkehelseministeren på at dette haster. Den nyeste episoden fra legevakten i Oslo aktualiserer det, sier han.

Stensland har tidligere tatt et oppgjør mot vaksinemotstanden. Han har en 14 år gammel sønn som lever med hjertesykdom, og som er i risikosonen for smittsomme infeksjoner.

Stensland understreker at han ikke ønsker lovpålagt vaksinasjon av alle, men mener at helsepersonell må være vaksinert.

– Skal du jobbe med syke folk skal du ikke utgjøre en risiko for dem. Det er en risiko jeg ikke aksepterer, hverken som politiker eller som far, sier han.

Kommunene må følge opp

Sosialistisk Venstreparti mener alle som jobber i helsesektoren må være vaksinert, ikke bare helsepersonell.

– For eksempel renholdere på sykehus, sier medlem av helse- og omsorgskomiteen Sheida Sangatarash (SV) til VG.

Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet stiller seg bak at det bør være obligatorisk for helsepersonell å vaksinere seg.

Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Frp, sier vaksinasjon av helsepersonell er at av forslagene hun skal løfte på landsmøtet i mai, som en del av flere forslag for å øke vaksinasjonsandelen i landet.

Hun mener mandagens hendelse kunne vært unngått.

– Skal du jobbe i norsk helsepersonell må du forplikte deg til vaksinasjonsprogrammet. Ingen har rett til å utsette pasientene sine for smitte av livstruende sykdommer, sier Bruun-Gundersen (Frp).

TAR DET VIDERE: Helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen (Frp) skal fremme vaksinasjon av helsepersonell på landsmøtet i mai. Foto: Hallgeir Vågenes

Åshild Bruun-Gundersen ber nå alle norske kommuner gå gjennom sitt helsepersonell, slik at man unngår lignende hendelser.

– Arbeidsgivere har styringsrett. Dersom ansatte ikke er vaksinert kan arbeidsgiver omplassere de som utgjør en fare for sine pasienter. En kan også gi tilbud om vaksinering til sine ansatte, sier Bruun-Gundersen som understreker at pasienter må føle seg trygge når de henvender seg til norsk helsevesen.

– Bør være frivillig

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen påpeker at hun følger situasjonen nøye, etter de siste dagenes hendelser.

– Det er satt i gang en kartlegging av vaksinestatus hos ansatte i helsevesenet, sier Michaelsen til VG.

Hun mener arbeidsgivere og ansatte selv har ansvar for at helsepersonell vaksineres.

– Dersom personell som arbeider med pasienter på intensivavdelinger og med sterkt nedsatt immunforsvar motsetter seg å ta vaksine, skal arbeidsgiver bestemme om det er forsvarlig å la vedkommende fortsette, eller om helsearbeideren må omplasseres, sier hun.

FØLGER MED: Minister Åse Michaelsen kartlegger vaksinestatus hos ansatte. Foto: Jan Petter Lynau

Folkehelseinstituttet oppfordrer all helsepersonell til å vaksinere seg, men dette er ikke påbudt.

Folkehelseinstituttets avdelingsdirektør for vaksineforebyggbare sykdommer, Didrik Frimann Vestrheim, understreker at arbeidsgiver har ansvar for å tilby forsvarlig helsetjeneste.

– De må vurdere om ansatte som ikke er beskyttet mot meslinger skal utføre oppgaver som er knyttet til stor smitterisiko og kontakt med særlig sårbare pasienter, sier Vestrheim til VG.

Han uttalte til VG i 2018 etter meslingstilfellet med helsearbeideren i Vestvågøy at han ikke tror påbud er løsningen. På spørsmål om Folkehelseinstituttet mener det samme i lys av mandagens hendelse, svarer han ja.