LEDELSEN: Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Knut Arild Hareide, her på vei til et møte i KrFs stortingsgruppe onsdag ettermiddag. Foto: Tore Kristiansen

KrF-gruppen: Vil respektere et knappest mulig flertall

INNENRIKS 2018-11-01T14:25:40Z

Majoriteten i KrFs stortingsgruppe slår nå fast at de vil respektere selv et knappest mulig flertall på landsmøtet - uansett utfall i KrFs regjeringsvalg. Men hva skjer om «rød» og «blå» side får like mange stemmer?

Publisert: 01.11.18 15:25

Knut Arild Hareide og nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad er sterkt uenige om retningsvalget, men har sammenfallende syn på at landsmøtets flertall uansett skal respekteres:

– Jeg har ikke tenkt så mye over det. Men når vi først innkaller landsmøtet, er det åpenbart for meg at flertallets retningsvalg må legges til grunn, sier Olaug Bollestad fra Rogaland til VG.

Kan tape

I veivalget er Hareide i mindretall i sin egen stortingsgruppe , hvor bare to representanter står på hans side og vil forhandle om regjeringssamarbeid med Sp og Ap. Fem foretrekker Erna Solbergs regjering, selv om to av de fem har opposisjon som sitt førstevalg.

Torhild Brandsdal, stortingsrepresentant for KrF fra Vest-Agder og tilhenger av å forhandle KrF inn i Solberg-regjeringen, sier det slik:

– Det er vanskelig å svare på om jeg som stortingsrepresentant skal følge landsmøtets flertall, hvis det blir jevnt eller om det er rom for vurderinger. Det er uansett stortingsgruppen som har siste ordet, sier hun.

Det førende vedtaket

Resten av stortingsgruppen - inkludert Knut Arild Hareide, sier de vil respektere utfallet selv om landsmøtet deler seg omtrent på midten mellom alternativene:

– Det er landsmøtets vedtak på fredag som er det legitime vedtaket. Det er det vi lander på fredag, som er det førende. Det er det vi skal følge, sa Hareide til VG onsdag .

Kjell Ingolf Ropstad fra Aust-Agder, sier:

– Jeg spekulerer ikke i ulike utfall av avstemningen. Og det ligger jo an til at utfallet blir større enn en stemme. Uansett vil en beslutning fattet av partiets øverste organ veie tungt.

– Kan det tolkes som at du tror dere får flertall?

– Vi har et godt utgangspunkt. Men ingenting er avgjort, sier Ropstad.

Respekterer flertallet

– Jeg vil respektere flertallet, også om det blir knappest mulig, og jeg kanskje må holde meg for nesen, sier Geir Jørgen Bekkevold fra Telemark, en av Hareides støttespillere.

Også Hans Fredrik Grøvan fra Vest-Agder, som vil fortsette i opposisjon , er med på at landsmøtets vedtak skal følges, selv med knappest mulig flertall:

– Landsmøtet avgjør veivalget og hvem vi eventuelt skal forhandle regjeringsgrunnlaget med. Men jeg tar forbehold om at stortingsgruppen må vurdere innholdet i en eventuell fremforhandlet avtale, om den er god nok, sier Grøvan.

Ikke svart

Steinar Reiten, stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal, vil ikke kommentere en slik situasjon. Tore Storehaug fra Sogn og Fjordane har ikke svart VGs henvendelse.

VGs kartlegging av de 190 delegatene som har stemmerett på landsmøtet på Gardermoen fredag, viser at 99 delegater vil inn i Erna Solbergs regjering, mens 90 vil forhandle med AP og Sp.

En delegat, Ingunn Karijord, sier at hun vil stemme blankt.

Loddtrekning?

Hvis det - mot alle odds - blir like mange stemmer for hvert av de to alternativene, er det høyst uklart hva som skjer videre.

Sist det var stemmelikhet mellom alternativene på et KrF-møte , var i 1993, da stortingskandidatene Valgerd Svarstad Haugland og Dagfinn Høybråten kjempet om førsteplassen på stortingslisten i Akershus KrF.

Da ble KrF-erne enige om at loddtrekning skulle avgjøre, og Svarstad Haugland vant stortingsplassen foran Høybråten.

– Blir det stemmelikhet, og ingen av sidene får flertall, så tenker jeg at vi blir i opposisjon, sier Hans Fredrik Grøvan, som har fått 10 minutter på fredagens landsmøte til å fremme sitt syn.

Torsdag ettermiddag samles KrFs landsstyre på Gardermoen for å diskutere voteringsrekkefølge og hemmelig valg. Deretter er det duket for landsmøte på fredag.