Raymond Johansen frikjenner Inga Marte Thorkildsen etter varsler

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har konkludert. Inga Marte Thorkildsen (SV) blir sittende som skolebyråd i Oslo.

Det bekrefter byrådslederen i hovedstaden på en pressekonferanse i Oslo rådhus:

– Jeg har ikke kunne se regelbrudd, eller andre forhold som rokker med min tillit til Inga Marte Thorkildsen.

Han forteller at det har vært krevende og vanskelig, men frikjenner likevel skolebyråden blankt.

– Undersøkelsene som er gjennomført er svært grundige og omfattende. Jeg har tatt utgangspunkt i detaljerte varsler og tatt for meg påstand for påstand. Jeg mener bildet er langt mer nyansert enn man kan få inntrykk av etter å ha lest varslene, sier Johansen, som likevel sier at det i noen av tingene de har gått gjennom har det vært ulike oppfatninger blant de involverte partene om hva som har blitt sagt og hva som har skjedd.

I en e-post til VG uttrykker Thorkildsen glede over å bli frikjent av sin sjef.

– Jeg er glad for at byrådslederen har tillit til meg. Det er godt at vi nå kan sette punktum i denne saken og se framover. Vi har så mange flotte og dyktige elever og medarbeidere i Osloskolen, og nå gleder jeg meg til å bruke all min energi på å jobbe for at skolen kan bli enda bedre for alle Oslos barn og unge. Det brenner jeg sterkt for, skriver skolebyråden.

Avviser påstand etter påstand

Johansen forteller at kommuneadvokaten ble bedt om å vurdere flere påstander etter det første av tre varsler.

En påstand var at byråden skal ha bedt om at det skulle samarbeides med hennes tidligere arbeidsgiver Forandringsfabrikken. Kommuneadvokaten konkluderer med at Thorkildsen ikke er inhabil, fordi et slikt samarbeid fant sted allerede før hun ble byråd.

Kommuneadvokaten har også vurdert påstander om brudd på offentlighetsloven i forbindelse med en tekstmelding Thorkildsen sendte som ikke ble journalført. Konklusjonen til advokaten er at det ikke er bevist brudd på loven.

Kommuneadvokaten har videre vurdert påstander om brudd på taushetsplikten. Både i forbindelse med et møte med skoleelever, men også i forhold til media. Nok en gang er konklusjonen at Thorkildsen er uskyldig, og ikke har brutt taushetsplikten, opplyser Johansen.

I det andre varselet mot Thorkildsen fremsettes det påstander om at byråden i uttalelser til media har drevet gjengjeldelse etter det første varselet. Johansen mener Thorkildsen var nødt til å svare for seg, og sier han mener hun ikke har gjort noe galt i denne sammenheng.

Byrådslederen gikk gjennom flere andre påstander mot skolebyråden, men heller ikke i noen av disse finner Johansen at Thorkildsen har gjort noe kritikkverdig.

På spørsmål om Johansen mener varslerne har misbrukt varslingsmulighetene vil ikke byrådslederen gi et klart svar.

– Jeg har ikke noe behov for å komme med noen karakteristikker foruten å si at vi har tatt varslerne på største alvor, sier han.

Ingen lignende saker

Han forteller at Oslo kommune ikke kjenner til lignende saker der det varsles mot en sittende byråd.

Etter at det tidligere i år kom tre varsler mot Thorkildsen satte han ned et varslingsråd, ledet av ham selv, som skulle gå varslene nærmere etter i sømmene.

Byrådslederen forteller at det er gjennomført en rekke intervjuer og gjennomgått mange dokumenter av kommunens internrevisjon. Det er også gjort flere juridiske vurderinger fra kommuneadvokaten. Det er arbeidet disse har gjort som danner grunnlag for Johansens konklusjon.

At det er byrådslederen selv som har håndtert varslene har vært kritisert av den borgerlige opposisjonen, som har krevd en uavhengig ekstern gransking. Raymond Johansen kommenterer det slik på dagens pressekonferanse:

– Som byrådets leder kan jeg ikke overlate til noen andre om jeg skal ha tillit til mine byråder. Det er et ansvar jeg må ta personlig.

Tre varsler

Det er kommet totalt tre varsler mot Thorkildsen. Det første varselet kom i begynnelsen av september fra flere ledere i Utdanningsetaten, der det ble varslet om Thorkildsens lederstil. Varslerne beskriver Thorkildsens oppførsel overfor ansatte som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

Thorkildsen har selv uttalt at samarbeidsforholdet med etaten har vært vanskelig over lang tid og at hun har savnet «samarbeidsvilje og lagarbeid».

Det andre varselet ble kjent 18. september, og handlet om Thorkildsens uttalelser i mediene etter det første varselet. Varslerne mente uttalelsene hennes brøt med forbudet mot gjengjeldelse mot varslere.

Det tredje varselet kom 26. september, det var rettet både mot Thorkildsen og byrådslederens kontor og handlet om lekkasjer fra fortrolige møter og interne dokumenter.

Det siste varslet har blitt behandlet av Oslo kommunes varslingsråd.

Flere har tolket varslene inn i en maktkamp mellom Thorkildsen og leder av utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen. Etaten, med Søgnen i spissen og 20 underdirektører, er Norges største kommunale etat med 12.000 ansatte.

Ifølge flere medier kom det første varselet mot Thorkildsen samme dag som Søgnen fikk beskjed om at hun ikke fikk fortsette som leder av etaten når hun 8. november fylte 67 år.

Fornøyd verneombud

Hovedverneombud Einar Osnes i Utdanningsetaten i Oslo, er fornøyd med at skolebyråd Thorkildsen får fortsette – og slipper konsekvenser etter varslingssakene mot henne.

– Det var ikke uventet. Det virker som om saken er behandlet på en riktig og tillitsvekkende måte av kommuneadvokaten og internrevisjonen. Derfor var det viktug at byrådslederen uttrykte videre tillit til Thorkildsen.

– Har du inntrykk av om varslingsinstituttet er brukt på riktig måte i denne saken?

– Jeg konstaterer at fagfolk innen arbeidsmiljø har stilt spørsmål ved om denne varslingen kan ha vært en form for drittpakke – ettersom hovedvarselet mot byråden kom samme dag som det verserte meldinger i media om at byråden hadde bedt utdanningsdirektøren om å forlate sin stilling. Det synes jeg er interessant, svarer Osnes.

Søgnen ønsker ikke å kommentere saken. Hennes kommunikasjonsavdeling opplyser at ettersom varslene er kommet fra anonyme varslere, og ikke utdanningsetaten, har ikke hun noen kommentar.

Thorkildsen har siden desember 2017 vært byråd for oppvekst og kunnskap, etter at hun før det var helsebyråd. Kort tid etter at hun tiltrådte skal samarbeidet med etatsledelsen ha blitt anstrengt.

