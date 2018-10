I KONFLIKT: I en ny bok omtales nestleder Hadia Tajik og tidligere nestleder Trond Giske nærmest som bitre fiender. Foto: Trond Solberg

Ny bok: Jonas Gahr Støre feilsendte e-post om dårlig samarbeid i partiledelsen

INNENRIKS 2018-10-17T16:55:34Z

Da det anstrengte forholdet mellom Trond Giske og Hadia Tajik ble et tema i mediene, sendte Jonas Gahr Støre en e-post for å invitere dem på forsoningsmiddag. Ved en feiltagelse havnet e-posten hos en Høyre-topp.

Publisert: 17.10.18 18:55 Oppdatert: 17.10.18 19:12

«Kjære venner. Det verserer rykter i pressen om dårlig samarbeid i partiledelsen.»

Slik startet en e-post som skulle fra Ap-leder Jonas Gahr Støre til daværende nestleder Trond Giske og nestleder Hadia Tajik våren 2017, ifølge den nye boken «Alle skal ned» av VG-journalistene Marie Melgård og Lars Joakim Skarvøy.

Boken baserer seg på bakgrunnssamtaler med mer enn 100 kilder. Arbeiderpartiet har ikke fått boken til gjennomlesing før publisering.

Striden mellom Hadia Tajik og Trond Giske skal ha blitt kjent for journalister i Dagbladet i etterkant av et partiseminar i Sørmarka i januar 2017.

Ifølge boken skulle Støre etter dette invitere sine to nestledere på middag for å skape forsoning – men e-posten ble sendt til Høyres parlamentariske leder Trond Helleland fremfor Trond Giske.

Da Støre ble gjort oppmerksom på feilen, skal han ha kontaktet Helleland, som skal ha slettet e-posten. Helleland har ikke besvart VGs henvendelser.

Hentet inn Tajik-rådgiver etter bittert brudd

Konflikten på partiseminaret, der Giske hadde ansvar for deler av programmet, skyldtes at Tajiks tidligere rådgiver, Svein Tore Bergestuen var invitert for å holde medietrening. Bergestuen sluttet som rådgiver for henne 2016, etter at forholdet mellom de to ifølge boken hadde blitt gradvis dårligere.

Ifølge boken var ikke Tajik informert om hans deltagelse, og ba Giske inn på sitt kontor. «Tajik hadde en klar beskjed til Giske: Fjern Bergestuen fra programmet. Giske nektet», står det i boken.

Hendelsen på Sørmarka ble noen måneder senere omtalt i Dagens Næringsliv .

Men forholdet mellom de to skal ha surnet allerede fra start, ifølge boken. Her presenteres en rekke episoder som illustrerer det betente forholdet mellom de to nestlederne, og hvordan Tajik ved flere anledninger skal ha opplevd å bli holdt utenfor partiledelsen.

VG har vært i kontakt med Tajik, som ikke ønsker å kommentere saken. Også Giske har fått gjengitt innhold i boken, og svarer VG på sms;

– Jeg har ikke bidratt til denne boken, og har ingen kommentar.

Uenighet om utspill og ansvarsfordeling

Like etter de to nestlederne ble valgt våren 2015, skal Tajik ha fått i oppdrag å kommentere Erna Solbergs tale fra Høyres landsmøte, siden Støre ikke kunne gjøre dette selv. Giske skal ha kommet med flere innspill, og til slutt endt opp med å ta utspillet selv, ifølge boken.

Det ble også foreslått en ansvarsfordeling mellom Giske og Tajik, der Tajik skulle ta ansvar for stortingsgruppen, mens Giske skulle lede sentralstyremøter og landsstyremøter når lederen var borte. Tajik skal ikke ha ønsket å gå med på fordelingen, der hun ville fått en mye mindre synlig rolle.

«Gutteklubb»

Ifølge boken skal Giske bevisst ha holdt Tajik utenfor:

«Istedenfor å konkurrere om arbeidsoppgaver og profilering utad, gikk han rundt og forbi henne, og ignorerte henne. Giske og hans allierte, sekretariatsnestleder Halvard Ingebrigtsen, kunne tilforlatelig troppe opp på Støres kontor, lukke døren bak seg og få avklaringer på store og små saker uten at Tajik, som satt på kontoret sitt bare meter unna, ble involvert», står det i boken.

Tajik skal ha blitt så misfornøyd med situasjonen at hun ved ett tilfelle gikk demonstrativt inn på Støres kontor, satte seg ned og spurte om mennene rundt bordet hadde «gutteklubb».

VG har vært i kontakt med Tajik som ikke ønsker å kommentere innholdet i boken. Giske svarer at han ikke har bidratt til boken, og utover det ikke har noen kommentar.

«Han saboterer meg»

I en sentralstyremøte vinteren 2016, da Støre var fraværende, skulle Tajik legge frem arbeidet til programkomiteen. Ifølge boken ledet Giske møtet, men skal ha forlatt møtet flere ganger og møteledelsen skal ha sklidd ut.

Tajik reagerte ifølge boken sterkt på dette: «Ser du ikke at han saboterer meg!», skal hun ha sagt til en av sine rådgivere etter møtet.

Kamp om medieoppmerksomhet

Et annet tilfelle var da Tajik ble intervjuet i Dagsavisen om jernbanereformen, og avisen vinklet på at Ap ikke kunne love noen reversering av reformen. Det var ikke populært hos LO og jernbaneforbundene.

Medierådgivere i partiet ville at Tajik skulle rette opp inntrykket, men Giske skal ha satt foten ned. Giske, som på denne tiden ledet Aps valgkamparbeid, hadde kontroll på partiets mediesentral og kunne ifølge boken avlyse planer den andre nestlederen hadde igangsatt.

«Ved ett tilfelle fikk Giske høre at Tajik hadde vært i kontakt med VG om å gjøre et intervju om oljepengebruk. Han ble oppgitt fordi det ikke sto oppført på korktavlen, og forsøkte å stanse saken. Giske hadde selv en plan om å komme på lufta med et lignende, men etter hans syn bedre utspill», står det i boken.

Hentet inn ekstern ledercoach

Støre skal ha bedt de to nestlederne om å skvære opp seg imellom, noe det ifølge boken var flere mislykkede forsøk på.

«Det dårlige forholdet fortsatte. De to forsøkte å ha flere samtaler på tomannshånd for å bedre forholdet. Én gikk svært dårlig. Det utartet til en personlig og opphetet krangel og var såpass ille at Støre ble informert», står det.

Sekretariatsleder i partiet, Hans Kristian Amundsen, skal ifølge boken ha rådet Støre til å leie inn ledercoachen Thomas Nesset Midelfart. Han møtte Støre og de to nestlederne på partilederens kontor.

«Mens coachen snakket og ga råd om måter de kunne samarbeide bedre på, satt Tajik taus, mens Giske så på telefonen sin. [ ...] Nestlederne uttrykte med hele seg at de ikke ville ha noen råd. Ingen av dem hadde noe ønske om å endre seg eller nærme seg hverandre. Det var en pinlig seanse», står det i boken.

7. januar annonserte Giske på sin egen Facebook-side at han trakk seg som nestleder. Ikke lenge etter kom konklusjonen fra Arbeiderpartiet, som sa at Giske brøt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.