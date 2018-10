REAGERER: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kaller Erna Solbergs utfall mot Knut Arild Hareide for «sterk kost». Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Støre: – Sterk kost fra Solberg

INNENRIKS 2018-10-17T10:52:09Z

Jonas Gahr Støre reagerer på statsminister Erna Solbergs (H) utfall mot KrFs partileder. – Sterkere ord har vi ikke hørt i nyere tid, mener Ap-lederen.

– Jeg merker meg at Solberg i møte med ganske ekstreme uttalelser fra egne statsråder har sagt at hun ikke ville ordlagt seg på den måten, men nå tar hun i bruk langt sterkere ord mot en annen partileder. I realiteten anklager hun ham for maktmisbruk og sette demokratiet i spill. Det er sterk kost, sier Støre til NTB.

I et intervju med Dagens Næringsliv tok Solberg et oppgjør med Krf-leder Knut Arild Hareides omtale av høyresiden i norsk politikk. Hun hevdet det kan svekke tilliten til det politiske systemet om KrF nå vender seg mot venstresiden i stedet for de borgerlige.

– Hennes utspill for stå for hennes regning. Jeg har valgt å respektere det KrF har bedt om at de får ha diskusjonen om linjevalg internt, sier Støre.

– Grunn til å advare

Men Høyre-nestleder Bent Høie mener Støre er mer opptatt av å skape et feilaktig inntrykk av hva statsministeren har sagt, enn av å forholde seg til hva diskusjonen handler om.

– Det er ett år siden valget, der de ikke-sosialistiske partiene fikk flertall. Det er grunn til å advare mot hvordan folk vil reagere dersom KrF går sammen med Sosialistisk Venstreparti for å avsette en statsminister som var alle de ikke sosialistiske partienes statsministerkandidat, og innsette en statsminister som de fleste er enig om tapte valget, sier Høie i en kommentar.

– Dette skal gjøres uten at det er en politisk sak eller noe i regjeringens arbeid som er årsaken til et skifte, legger han til.

Denne virkelighetsbeskrivelsen avvises av Hareides støttespillere i KrF.

Geir Jørgen Bekkevold sier til NTB at KrF før valget sa at man ville jobbe for en sentrum-høyre-regjering, med Solberg som statsminister, og at man var veldig tydelige på at man ikke ønsket å gå i regjering med Frp. Han mener dessuten politisk uenighet om retningsvalg er en legitim sak eventuelt å felle regjeringen på.

Hareides mulige retningsforandring for KrF har vakt oppsikt. Tidligere KrF-statsråd Laila Dåvøy går ut og protesterer mot at partiet hennes brått skal bytte side, og mot at KrF-leder Knut Arild Hareide ønsker å felle statsminister Erna Solberg (H).

– Jeg er dypt fortvilet, sier Dåvøy til VG.

Solberg sa i intervjuet at hun har sett seg lei på Knut Arild Hareides beskrivelse av hvor varme og solidariske venstresiden er, som en motsetning til det Høyre, Frp og Venstre er.

– Når Knut Arild inviterer til en diskusjon om anstendig og ikke anstendig, som han hele tiden snakker om, bidrar han til polarisering av debatten, en sånn moralsk konkurranse. Den er det ganske mange på vår side av politikken som reagerer på. Jeg mener at det norske samfunnet er blitt varmere på disse årene for utsatte grupper, fordi vi har et pragmatisk forhold til løsninger, sier Solberg.

Solberg mener KrFs snuoperasjon kan svekke tilliten til det politiske systemet.

– Mange vil kunne oppleve det som mangel på demokrati. Vi må passe på at vi ikke skalter og valter med velgernes tillit til at systemet er velgerstyrt, ikke elitestyrt, sier Solberg.