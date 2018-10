Vikingskipfunnet kan koste flere titalls millioner kroner

2018-10-17

Det er knyttet stor spenning til det første norske vikingskipsfunnet på 115 år. Det kan imidlertid gå lang tid før man får se Jellestadskipet på utstilling.

Publisert: 17.10.18 15:46 Oppdatert: 17.10.18 15:57

Mandag nådde Halden verdenspressen, etter at et vikingskip dukket opp under geofysiske undersøkelser. Arkeologer og historikere gnir seg i hendene av begeistring, men for hvermannsen kan det gå lang tid før man får gleden av å betrakte det historiske funnet.

Det er ikke engang tatt stilling til om det skal ut av jorden.

Kan bli i jorden

Det forteller avdelingsdirektør i samfunnsavdelingen ved Riksantikvaren , Leidulf Mydland, til VG.

– Det er ikke sikkert at det skal graves i det hele tatt, det er det ingen automatikk i. Riksantikvaren vil sterkt understreke at vi ikke har tatt stilling til en full arkeologisk utgravning ennå. Det er viktig å presisere at dette funnet er et automatisk fredet kulturminne, og hovedregelen er at det ikke skal graves ut med mindre det er viktige grunner som tilsier at det er nødvendig, sier han.



Mydland forklarer at det skal gjøres ytterligere forundersøkelser av området, for å få nok kunnskap til å beslutte om graven skal undersøkes. I tillegg må Riksantikvaren ha klarhet i hvordan vikingskipet kan konserveres og ivaretas.

– Her er det mange brikker som skal på plass for at vi skal kunne gi dispensasjon, sier han.

Han understreker imidlertid at de deler begeistringen for funnet, og at Riksantikvarens rolle er å ivareta skipet på best mulig måte.

– Vi hoppet med begeistring i stolen da vi så disse bildene første gang. Men det er ikke sikkert at å grave ut er den best mulige løsningen, sier han.

I utgangspunktet har grunneieren fått betalt for å ikke drive jorden ett år fram i tid. Det kan være aktuelt å forlenge dette.

Utgraving vil ta flere måneder

Avdelingsleder i Norsk institutt for kulturminneforskning, Knut Paasche, forteller til VG at avgjørelsen faller på Riksantikvaren, men at det uansett ikke er noe poeng i å starte en utgraving før tidligst til sommeren. Det er også vanskelig å gi noe estimat på hvor lang en utgraving vil vare, da det tross alt ikke er gjort i Norge på 115 år.

– Det er vanskelig å si uten å vite om det er treverk igjen eller ikke. Osebergskipet var kjempekomplisert, der jobbet de i et helt år. Tuneskipet som ble gravd opp i 1864 gjorde de på 14 dager, de banken leiren ut av det og slepte det med hest. Men vi skal ikke prøve å slå den tiden, sier han humoristisk.

Dersom treverket er bevart, anslår han at utgravingen kan ta rundt tre måneder. Og bare den vil koste flere millioner kroner.

– Vi kan si med sikkerhet at utgraving, konservering og bevaring av funnet vil koste flere titalls millioner, forteller Paasche.

Mydland i Riksantikvaren vil ikke gå inn på noen pengesum, da det på nåværende tidspunkt er umulig å fastslå, men at det minst vil koste flere titalls millioner sier han seg enig i.

– Det er betydelig usikkerhet til disse summene. Men vi er nok på en kostnadsramme vi ikke har sett maken til Norge når det kommer til arkeologiske funn, sier han.