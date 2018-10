ETTERLYST AV INTERPOL: Drapssiktede Makaveli Lindén er nå etterlyst verden over av Interpol. Han skal ifølge politiet ha reist kort tid etter drapet til Sverige. Foto: NTB scanpix og Politiet

Politiet om drapsjakten: – Dro til Sverige kort tid etter drapet

Etterforskning og informasjon som har kommet inn i løpet av helgen gjør at mistanken mot svenske Makaveli Lindén (20) er styrket, bekrefter politiet overfor VG.

Makaveli Lindén er etterlyst over hele verden, mistenkt for drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstuen i Oslo for én uke siden .

Gjennom helgen skal politiet ha mottatt mye ny informasjon, og ifølge politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt er mistanken mot 20-åringen styrket.

Mandag bekrefter Metlid at Lindén dro til Sverige kort tid etter drapet, trolig fra Oslo S.

– Vi har opplysninger som går på at han drar fra Oslo og til Sverige. Han dro senere samme dag som ranet og drapet, sier Grete Lien Metlid til VG.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VGs journalister på e-post her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655.

Metlid sier politiet har sikker observasjon av mistenkte i Sverige. I en pressemelding mandag opplyser politiet at Lindén hverken skal befinne seg i Norge eller i hjemlandet . Politiet leter derfor etter ham i et tredje land.

Hvilket land det er snakk om ønsker ikke politiet å kommentere nærmere.

– Vi har sagt at vi jobber også med at han ikke er i Norge eller Sverige, men han er ikke pågrepet så jeg kan ikke si noe mer enn det.

Var på besøk

Ifølge politiet skal Makaveli Lindén ha vært på besøk i Oslo i noen dager. Metlid ønsker ikke å gi noe mer informasjon om hvem han skulle besøke her, eller hvor mange dager han var i Norge.

– Vi har sagt at han har vært på besøk her i noen dager. Han har ikke bodd her. Vi vet noe mer om det, men vi går ikke ut med det nå, sier Metlid.

– Han har hatt et sted å sove?

– Vi har hatt opplysninger om det, ja.

Videre er hun tydelig på at veldig mye av politiets etterforskning dreier seg om å lokalisere og pågripe 20-åringen. Politiet ønsker fortsatt tips fra publikum i saken:

– Senest i dag fikk vi inn noen opplysninger som må undersøkes, sier Metlid.

– Unndrar seg politiet

Politiet jakter fortsatt på svensken som har vært på rømmen i en uke.

– Vi mener at det fremstår som om han unndrar seg politiet, for å si det sånn. Det er ikke sånn at vi er i mål med all etterforskning eller har svar på alle spørsmål, sier Metlid.

Makaveli Lindén skal blant annet ha betalt varer han kjøpte på MIX Skøyen med kontanter.

– Har dere mistanke om at han får hjelp til å skjule seg av andre?

– Det kan vi ikke utelukke, sier hun.

Sitter på mye videomateriale

– Vi har veldig mye videomateriale her. Foreløpig har vi ikke gått ut med mer. Vi vet mer om det enn det vi har gått ut med, men vi vil ikke gå ut med mer om det nå, forteller politiinspektøren.

Etter at politiet offentliggjorde både bilde og navn på 20-åringen har de fått inn mye informasjon. Metlid forteller at politiet kontrollerer tipsene de får opp mot overvåkningsvideoer.