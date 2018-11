KREVER: Jonas Gahr Støre mener Høyres omtalte abortskisse er en alvorlig innskrenking av kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Foto: Tomm W. Christiansen, VG

Støre krever abortsvar fra Solberg

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Høyre bør komme på banen og avklare hva de er villige til å gjøre av endringer i abortloven.

Etter at KrFs ekstraordinære landsmøte på fredag gikk inn for at partiet skal gå løs på forhandlinger om en ny regjering med Høyre, Frp og Venstre , er det duket for noen skikkelige politiske hestehandler.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad , som nå skal lede an i regjeringsforhandlingene, gikk i oktober ut og hevdet at KrFs viktigste krav bør være å fjerne paragraf 2c, den såkalte downs-paragrafen, i abortloven.

VG omtalte fredag at en mulighet er å fjerne nettopp denne paragrafen og erstatte den med en ny paragraf . Den nye paragrafen vil kunne basere seg på at svangerskapet kan avbrytes etter uke 12 «hvis fosteret ikke er levedyktig».

Ap-leder Jonas Gahr Støre oppfordrer nå statsminister Erna Solberg (H) eller helseminister Bent Høie (H) til å komme på banen og avklare.

– Hvis det stemmer at regjeringen vil fjerne paragraf 2c og erstatte med en paragraf som sier at det kun skal innvilges abort dersom «fosteret ikke er levedyktig», er det en alvorlig innskrenking av kvinners rett til å bestemme over egen kropp og fremtid, sier han til VG.

– Ikke blitt korrigert

Støre viser til at Høyres såkalte skisse til løsning som VG har referert, ikke har blitt korrigert av Solberg eller Høie.

– Dette er mer enn en forhandlingssak mellom Solberg og Ropstad. Det skaper utrygghet hos veldig mange kvinner og må avklares, sier han.

Han omtaler prosessen som «uryddig» og mener Høyre skaper uro og konflikt rundt en lov som har bred oppslutning og gir kvinner og familier trygghet.

– Det er helt uklart hvor langt Høyre er villig til å gå for å få KrF med i regjering. Ifølge Ropstad har KrF «en historisk sjanse» til å innskrenke abortloven gjennom å stoppe fosterreduksjon og fjerne paragraf 2c. Skissen som gjengis i VG, bekrefter det siste, fastslår Støre.

– Hvorfor haster en avklaring?

– Det er fordi at i de dagene som kommer, sitter det sårbare kvinner der ute og skal ta sitt valg. Til nå har det vært lav konflikt rundt abortloven, og aborttallene går ned og kvinner kan få god hjelp og veiledning. Men det Solberg gjør da hun kom med utspillet, som Ropstad har markedsført som en klar indikasjon på at abortloven endres, er å skape utrygghet. Hun bør raskt avklare hva Høyre mener, sier Støre.

– Kvinnens rettigheter ligger fast

Helseminister Bent Høie (H) mener Støre med dette forsøker å skape usikkerhet blant norske kvinner.

– Det er ikke grunnlag for dette. La meg være tydelig på at kvinnens rettigheter ligger fast. Det er ikke riktig at Høyre ikke har korrigert bildet som ble skapt av saken i VG. Vi har presisert at Erna Solberg har vært tydelig på at en slik endring vil også måtte innebære at nemndene skal legge større vekt på kvinnenes vurdering av egen situasjon, sier han.

Han viser samtidig til at de tar hensyn til bekymringen om et sorteringssamfunn.

– Jeg er glad for at KrF ønsker å sondere et mulig samarbeid med oss, og er sikker på at de fire ikke-sosialistiske partiene kan lete etter mulige løsninger som balanserer ulike hensyn, sier Høie.